Newsy Czy wrócimy na "Nabrzeże"? Netflix podjął decyzję ws. serialu scenarzysty "Krzyku"
news

Czy wrócimy na "Nabrzeże"? Netflix podjął decyzję ws. serialu scenarzysty "Krzyku"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+skasowa%C5%82+%22Nabrze%C5%BCe%22.+Nie+b%C4%99dzie+2.+sezonu+serialu+Kevina+Williamsona+%28%22Krzyk%22%29-162638
Czy wrócimy na &quot;Nabrzeże&quot;? Netflix podjął decyzję ws. serialu scenarzysty &quot;Krzyku&quot;
"Nabrzeże", czyli serial Kevina Williamsona – scenarzysty takich hitów jak "Krzyk", "Koszmar minionego lata" czy serialu "Jezioro marzeń" – trafił na Netflix w czerwcu tego roku. Czy doczekamy się drugiego sezonu? Netflix podjął decyzję.

GettyImages-1243660037.jpg Getty Images © Gilbert Flores

To koniec "Nabrzeża". Zaskakująca decyzja Netfliksa


Jak podaje Deadline, drugiego sezonu "Nabrzeża" nie będzie. Netflix skasował serial. Kevin Williamson przekazał już informację obsadzie oraz członkom ekipy. 

Wiadomość ta może być zaskoczeniem, gdyż wyniki oglądalności serialu nie były złe. Serial przez pięć tygodni utrzymywał się w rankingu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netfliksa, w tym – co rzadko spotykane – trzy razy z rzędu na miejscu pierwszym. Według statystyk udostępnionych przez platformę w ciągu pierwszego tygodnia od premiery osiągnął wynik 11,6 miliona wyświetleń. 

O czym opowiadało "Nabrzeże"? Zobacz zwiastun


"Nabrzeże" trafiło na Netflix w czerwcu tego roku. W rolach głównych wystąpili Holt McCallany, Maria Bello, Jake Weary i Melissa Benoist. Przypominamy zwiastun: 



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko - od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch zawałach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni. Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) – narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem – wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny. Ten pełen zwrotów akcji dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.

Powiązane artykuły Kevin Williamson

Zobacz wszystkie artykuły

Nabrzeże  (2025)

 Nabrzeże

Najnowsze Newsy

Gry

Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii

Gry

Tetris wraca w wielkim stylu! Polacy walczą o finał w Dubaju

Rusza 14. Festiwal Filmowy "Hommage à Kieślowski" w Sokołowsku

Filmy

"Powrót Batmana" dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

5 komentarzy
Seriale Filmy

Oni przeniosą na wielki ekran kultowy serial lat 80.

3 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity

Seriale

Nowy spin-off "Wiedźmina" to "katastrofa". Projekt zostanie skasowany?

14 komentarzy