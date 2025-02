"Toksyczny mściciel": znamy datę premiery kinowej remake'u klasycznego filmu Tromy. Szykuje się jazda po bandzie

Dlaczego "The Toxic Avenger" miał problemy z dystrybucją?

Zdaniem Adama Masnyka, filmowca i producenta pracującego przy licencjonowaniu produkcji filmowych, " The Toxic Avenger " jest ryzykowną produkcją dla kin. Jest w nim dużo krwawych scen, niewybredny język i nieocenzurowana nagość.Jeden z producentów filmu sam natomiast przyznawał, że " The Toxic Avenger ":Ale się udało. Czy to sukces serii " Terrifier " otworzył "The Toxic Avenger" drogę do kin?Pierwszy film z serii " Toksyczny mściciel " powstał w 1984 roku. Opowiada o pechowym mężczyźnie z New Jersey, który podczas ucieczki przed niebezpiecznymi zbirami wpada niefortunnie do beczki z toksycznymi odpadami. Substancja niewiadomego pochodzenia sprawia, że chłopak mutuje w potwora, który od teraz wypowiada wojnę wszystkim przestępcom. Nowa wersja ma być wywrotową superbohaterską komedią w stylu "Deadpoola" wzbogaconą o proekologiczne przesłanie. Tytułowy bohater będzie walczył z korupcją i chciwością, aby ocalić syna, przyjaciół oraz lokalną społeczność.Na ekranie poza Peterem Dinklage'em występują też: Kevin Bacon Zobaczcie teaser:Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym Łukasz Muszyński opowiada o " Toksycznym mścicielu ". Film, uznawany dziś za jeden z klasyków studia Troma, trafił na ekrany w 1984 roku.