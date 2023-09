Elijah Wood na pierwszych zdjęciach z "Toksycznego mściciela". Ta przemiana szokuje

Elijah Wood jako czarny charakter z "Toksycznego mściciela"

Co wiemy o nowym "Toksycznym mścicielu"?

"Toksyczny mściciel" w programie Na skróty

W nowej wersji " Toksycznego mściciela Elijah Wood wciela się w postać Fritza Garbingera, przeciwnika tytułowego bohatera.Zobaczcie Elijah Wooda i innych na pierwszych zdjęciach z planu:O nowej wersji " Toksycznego mściciela " po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2020 roku. Wówczas to ogłoszono, że w główną rolę wcieli się Peter Dinklage . Remake, zaplanowany jako wywrotowa superbohaterska komedia w stylu " Deadpoola ".Pierwszy film z serii " Toksyczny mściciel " powstał w 1984 roku. Opowiada on o pewnym półgłówku z New Jersey, który podczas ucieczki przed niebezpiecznymi zbirami wpada niefortunnie do beczki z toksycznymi odpadami. Substancja niewiadomego pochodzenia sprawia, że chłopak mutuje w potwora, który od teraz wypowiada wojnę wszystkim przestępcom.Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym Łukasz Muszyński opowiada o " Toksycznym mścicielu ". Film, uznawany dziś za jeden z klasyków studia Troma, trafił na ekrany w 1984 roku.