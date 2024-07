Remake "Toksycznego mściciela" bez szans na dystrybucję kinową? "Zbyt duże ryzyko"

Dlaczego "The Toxic Avenger" nie może znaleźć dystrybutora?

Jordan Ruimy z bloga World of Reel skontaktował się z jednym z producentów filmu. Z jego słów wynika, że " The Toxic Avenger " nie ma szans na dystrybucję kinową, ale może trafić bezpośrednio na VOD lub do serwisów streamingowych.– czytamy w cytowanej wiadomości.Zdaniem Adama Masnyka , filmowca i producenta pracującego przy licencjonowaniu produkcji filmowych, " The Toxic Avenger " jest zbyt ryzykownym projektem, by znalazł się dystrybutor gotowy wprowadzić go na rynek. Ze względu na dużą liczbę krwawych scen, niewybrednego języka i nieocenzurowanej nagości film miał dostać kategorię wiekową R.Pierwszy film z serii " Toksyczny mściciel " powstał w 1984 roku. Opowiada o pechowym mężczyźnie z New Jersey, który podczas ucieczki przed niebezpiecznymi zbirami wpada niefortunnie do beczki z toksycznymi odpadami. Substancja niewiadomego pochodzenia sprawia, że chłopak mutuje w potwora, który od teraz wypowiada wojnę wszystkim przestępcom. Nowa wersja ma być wywrotową superbohaterską komedią w stylu "Deadpoola" wzbogaconą o proekologiczne przesłanie. Tytułowy bohater będzie walczył z korupcją i chciwością, aby ocalić syna, przyjaciół oraz lokalną społeczność. Zobaczcie teaser:Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym Łukasz Muszyński opowiada o " Toksycznym mścicielu ". Film, uznawany dziś za jeden z klasyków studia Troma, trafił na ekrany w 1984 roku.