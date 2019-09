"Topielisko. Klątwa La Llorony" od 2 października na Blu-ray i DVD

Film, którego akcja rozgrywa się w 1973 r. w Los Angeles, opowiada historię Anny Tate-Garcii ( Linda Cardellini ), pracownicy opieki społecznej i owdowiałej samotnej matki, która usiłuje połączyć te dwie role, jednocześnie starając się pogodzić ze śmiercią męża. Anna, która jest sceptycznie nastawiona do świata, ale pracuje na rzecz ludzi wierzących w siły nadprzyrodzone, niejednokrotnie miała okazję zetknąć się z urojeniami i zabobonami podczas wykonywania swojej pracy. Zwykle skrywały one osobiste demony. Kiedy zostaje wezwana do domu Patricii Alvarez ( Patricia Velasquez ), w którym znajduje jej dwóch synów zamkniętych w szafie, interpretuje desperackie wysiłki ich przerażonej matki jako niebezpieczny przejaw znęcania się nad dziećmi.Chociaż Anna ma zamiar zapewnić Patricii potrzebną pomoc, na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci. Ponieważ jednak nie zdaje sobie sprawy z bardzo realnego, grożącego im niebezpieczeństwa, nie ma pojęcia, jakie wyzwala zło, ani jakiego spustoszenia może ono dokonać, kiedy umieszcza ich matkę na obserwacji w zakładzie psychiatrycznym pozostawiając dzieci pod opieką pracowników socjalnych.W ciemnościach nocy na korytarzach domu dziecka, w którym śpią chłopcy, rozbrzmiewa echem rozdzierający płacz... Kiedy ich ciała zostają później wyłowione z rzeki, ich zrozpaczona matka obarcza Annę winą za ich śmierć, pozostawiając ją z dziwnym ostrzeżeniem: La Llorona ma teraz jej dzieci... ale dzieci Anny mogą być następne. Kiedy po zapadnięciu zmroku jej dzieci słyszą złowieszczy kobiecy szloch, Anna jest zmuszona przyznać rację Patricii. Legendarny duch poluje na dzieci we współczesnym Los Angeles... a jej własne pociechy stały się właśnie jego celem.Anna nie ma się do kogo zwrócić po pomoc, dlatego pokłada całą nadzieję w Rafaelu Olverze ( Raymond Cruz ), dawnym księdzu, a obecnie curandero (uzdrowicielu), który przygotowywał się do tego starcia przez całe życie. Rafael wraz ze swoją ogromną wiarą i arsenałem duchowych symboli łączy siły z Anną i jej dziećmi, którzy przygotowują się do obrony przed mającym nastąpić po zapadnięciu zmroku atakiem złowieszczej La Llorony.to już szósty film z uniwersum "Obecności" – kultowego cyklu filmowego zapoczątkowanego horrorem Jamesa Wana z 2013 roku. Jest to jedna z najbardziej dochodowych serii w historii kina grozy, której łączne wyniki box office przekroczyły 1,9 miliarda dolarów.Legenda o La LloronieTajemnice klątwyTworzenie filmowego potworaSceny niewykorzystaneStoryboardyTworzenie filmowego potwora