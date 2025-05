Trump chce skasować ukochany program dzieciaków. Netflix go uratował

PBS na celowniku Donalda Trumpa

Michelle Obama w "Ulicy Sezamkowej"

Szczegóły umowy nie są znane, ale to bardzo dobra wiadomość dla stacji PBS. Telewizja publiczna jest bowiem na celowniku prezydenta USA Donalda Trumpa, który chce doprowadzić do jej zamknięcia.Na początku miesiąca Trump wydał nawet zarządzenie nakazujące(oraz publicznego radia NPR) za nierzetelne prezentowanie informacji nacechowane uprzedzeniami., która dotyczyła wsparcia " Ulicy Sezamkowej ".Przy realnym zagrożeniu braku funduszy istniała szansa, żepo 60. latach zostanie skasowana. Dzięki umowie z Netfliksem los programu jawi się w jasnych barwach.Zgodnie z umową PBS będzie mogło w dalszym ciągu emitowaću siebie. Premiery nowych odcinków pojawiać się będą na antenie stacji w dniu ich premiery na platformie. Netflix zyska dostęp także do co najmniej 90 godzin archiwalnych odcinków.W ostatnim czasie platforma Netflix mocno rozwija ofertę dla dzieci i rodzin. Już teraz programy skierowane do najmłodszej widowni stanowią 15% całego ruchu na platformie.