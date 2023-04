"Vaiana" powróci! Dwayne Johnson ogłasza aktorską wersję

"Vaiana: Skarb oceanów" – O czym opowiada?

Pamiętacie Vaianę aka Moanę z " Vaiany: Skarb oceanu "? Dwayne Johnson – który gra w animacji półboga i przyjaciela głównej bohaterki – oraz Bob Iger, czyli prezes i dyrektor generalny studia Disney, ogłosili aktorską wersję filmu. Panowie nagrali specjalnie na tę okazję filmik prosto z Hawajów, gdzie spotkali się na dorocznym zebraniu akcjonariuszy Disneya.Plan nakręcenia nowej "Moany"/"Viany" wpisuje się w zapoczątkowaną już kilka lat temu strategię Disneya na odświeżanie swoich hitów z prawdziwymi aktorami. Do tej pory powstały już m.in. " Piękna i Bestia ", " Aladyn ", " Mulan ", a w maju tego roku zobaczymy " Małą Syrenkę ".Debiutująca w 2016 roku " Vaiana " to animowana opowieść o przygodach nastolatki, która chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.Film walczył w 2017 roku o Oscary w dwóch kategoriach: dla animacji i za piosenkę. Dwayne Johnson związany rodzinnymi więzami z Hawajami został producentem projektu. Auli'i Cravalho użyczająca w animacji głosu Moanie objęła natomiast stanowisko producentki wykonawczej. Wiadomo również, że przy nowej wersji będzie pracował scenarzysta oryginału Jared Bush , który ma na swoim koncie także takie produkcje, jak " Nasze magiczne Encanto " oraz " Zwierzogród ". Na razie nie podano, jaką funkcję będzie pełnił.Dla Johnsona "Vaiana" jest wyjątkowo ważnym projektem także ze względu na prywatny wątek z jego życia. Aktor zdradził go w słowach:(siłą życiową według hawajskich wierzeń – przyp. red.)