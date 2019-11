"Władca Pierścieni" z drugim sezonem, ale później na Amazonie

Mamy dobrą i złą wiadomość dla wszystkich czekających na serial Amazonu. Właśnie formalnie dano zgodę na realizację drugiego sezonu. Zła wiadomość jest tak, że produkcja opóźni się o 4-5 miesięcy.Zielone światło dla drugiego sezonu serialowegonie jest oczywiście wielką niespodzianką. Już w momencie kupowania praw do projektu przez Amazon mówiło się bowiem o pięciu sezonach. Jednak formalnie każdy z nich musi oddzielnie otrzymać akceptację studia.Przerwa w produkcji serialu nastąpi po nakręceniu przez J.A Bayonę dwuczęściowego odcinka pilotowego. Tego rodzaju przerwy są standardową praktyką w przypadku projektów, które mają od razu zlecenie na cały sezon. Pozwala to scenarzystom opracować resztę odcinków tak, by pasowały do wizji zaakceptowanego pilota.To, co w przypadkuzaskakuje, to długość tej przerwy. Ten czas zespół scenarzystów pod kierownictwem J.D. Payne'a Patricka McKaya wykorzysta na opracowanie mapy drogowej nie tylko pierwszego ale i drugiego sezonu. W ten sposób podczas zdjęć do dalszego ciągu pierwszego sezonu będzie można kręcić materiał dla sezonu numer 2. Być może nawet obie części będą kręcone jednocześnie tak, jak to było zFabuła serialu nie jest na razie znana. Wiadomo jedynie, że będzie się rozgrywać podczas Drugiej Ery Słońca, kiedy to Sauron ukrywający się pod fałszywą tożsamością doprowadził do wykucia Pierścieni Władzy i Jedynego Pierścienia.