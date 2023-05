"Wiedźmin": czy w 3. sezonie serialu Netfliksa Jaskier wda się w gejowski romans?

Joey Batey jako Jaskier w drugim sezonie "Wiedźmina"

"Wiedźmin 3": czy Jaskra czeka gejowski romans?

Trzeci sezon "Wiedźmina" już w czerwcu

to jeden z najbardziej lubianych bohaterów. Jeśli jesteście przywiązani do znanego z książkowego oryginału wizerunku łamacza niewieścich serc, w trzecim sezonie może czekać Was niespodzianka. Według najnowszych pogłosek producenci serialu przygotowali dla granego przezbarda romans z mężczyzną.Pierwsze pogłoski o gejowskim romansiepojawiły się już w grudniu 2021 roku. Wówczas to aktorpodzielił się nagraniem z przesłuchania do roli księcia. W odgrywanej scenie bohater miał flirtować z, dwuznacznie prosząc barda, aby pokazał mu, jak gra na swoim "instrumencie". Według poświęconegoportalu Redanian Intelligence scena ta (lub bardzo podobna) ma się znaleźć w zbliżającym się trzecim sezonie serialu. Mimo żepoczątkowo poczuje się zakłopotany zainteresowaniem ze strony mężczyzny, wejdzie z nim w romantyczną relację, którą przypieczętuje pocałunek.Producentkapotwierdza, żeczeka romans, nie zdradza jednak, kto stanie się obiektem jego westchnień.– powiedziała.Z wypowiedzi, czyli serialowego, możemy wywnioskować, że przynajmniej początkowo jego bohater – tak jak w książkowym oryginale – będzie kobieciarzem.– zdradził.Dalsza część wypowiedzi wskazuje jednak na to, że być może wśród sympatii bohatera znajdą się nie tylko kobiety:Trzeci sezonzostał podzielony na dwie części. Pierwsza trafi na platformę już. Premiera drugiej zaplanowana jest na. Będzie to ostatni sezon z udziałem. W kolejnych w tytułowej roli zastąpi go