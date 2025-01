Plotka: Marvel szuka aktora do roli Czarnej Pantery. Kto zastąpi zmarłego w 2020 roku Chadwicka Bosemana?

Chadwick Boseman jednak nie będzie jedynym T'Challą w MCU?

Zwiastun filmu "Czarna Pantera"

Przypomnijmy, że pierwotnie jako T'Challa, znany lepiej jako Czarna Pantera , w MCU pojawiał się. Aktor jednak zmarł w 2020 roku.Po jego śmierci szefowie Marvel Studios deklarowali, że nowy aktor do roli T'Challi nie zostanie wybrany. Postać ta ma pozostać w MCU powiązana wyłącznie z Bosemanem Jak się jednak okazuje, cztery lata później szefowie Marvela zmienili zdanie. Od kilku miesięcy trwają już poszukiwania nowego odtwórcy roli Czarnej Pantery . Aktor miałby zagrać postać w nadchodzących mega widowiskach. Nowy T'Challa byłby też zapewne gwiazdą, o którym to projekcie dowiedzieliśmy się niedawno za sprawą Denzela Washingtona , który wygadał się, że dostał angaż do tego filmu.Sneider twierdzi wręcz, że. Zrezygnował jednak uważając, że przyjęcie roli kojarzone przez wszystkich fanów z Chadwickiem Bosemanem zaszkodzi jego karierze.Według źródeł Sneidera nad procesem recastingu czuwa sam, czyli reżyser " Czarnej Pantery ", jej kontynuacji oraz planowanego trzeciego filmu.