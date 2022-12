Czy to koniec HBO Max? "Wychowane przez wilki" też opuszcza platformę

Serialu "Wychowane przez wilki" nie obejrzycie na HBO Max

Czy płatne platformy nie są priorytetem Warner Bros Discovery pod kierownictwem Davida Zaslava? Wszystko na to wskazuje. Kolejne tytuły znikają bowiem z HBO Max.Warner Bros Discovery chwali się, że przyjęty program cięć pozwoli zmniejszyć obciążenia budżetowe nowego koncernu o 3,5 mld dolarów. Dokonać tego zamierza nie tylko przez masową kasację programów, ale też przez ich usunięcie z platformy HBO Max.Właśnie dowiedzieliśmy się, że wśród tytułów, których już wkrótce nie obejrzymy na tej platformie, jest serial sf produkowany przez Ridleya Scotta Wychowane przez wilki ". O tym, że historia pary androidów wychowującej gromadkę dzieci na planecie Kepler 22 b, nie doczeka się kontynuacji, wiemy od czerwca. Jednak do tej pory fani mogli żyć w przeświadczeniu, że wyemitowane już odcinku dwóch sezonów będą mogli obejrzeć w dowolnym momencie.Z biblioteki HBO Max usunięte zostaną też m.in.: serial komediowy " Head of the Class " oraz romans z wątkiem podróży w czasie " Miłość ponad czasem ". Tytuły te dołączą do " Westworld ", " Nierealne " czy " Minx ", których usunięcie z HBO Max zostało ogłoszone przed paroma dniami.Jaka przyszłość czeka usunięte z HBO Max tytuły? Warner Bros Discovery zamierza sprzedać prawa do ich emisji kanałom FAST, czyli oferującym linearną ofertę programową z dochodami uzyskiwanymi z puszczania reklam.Na tym jednak nie koniec. Warner Bros Discovery planuje w 2023 start swojej własnej usługi FAST. Jednak na chwilę obecną nie są jeszcze znane jej szczegóły.Przypomnijmy, że również w przyszłym roku platforma HBO Max przestanie istnieć w obecnej formie. Trwają właśnie przygotowania do połączenia jej z platformą Discovery, która funkcjonuje na razie niezależnie. Integracja obu platform rozpocznie się od Ameryki, ale ma objąć cały świat.