"X-Men" Marvela bez Wolverine'a?

Trwa w najlepsze festiwal spekulacji na temat tego, w jaki sposób Marvel Studios wykorzysta X-Men w MCU teraz, kiedy ma do nich wszystkie prawa. Najnowsza porcja domysłów i niepotwierdzonych informacji pochodzi z portalu We Got This Covered. Poniżej znajdziecie najciekawsze z nich.WGTC twierdzi, że po Marvel Studios krąży pomysł, zgodnie z którym rola Wolverine'a w X-Men będzie mniejsza. Możliwe jest nawet to, że w pierwszym filmie o mutantach w ogóle się nie pojawi. Zamiast tego wytwórnia chce bardziej skupić się na takich postaciach jak Storm, Scott i paru innych.Informacja o odpuszczeniu sobie na razie Wolverine'a jest spójna z tym, co już wcześniej słyszeliśmy z ust reżyserów Joe Russo wyraźnie stwierdził, że jego zdaniem Logan jest jedną z tych postaci, które muszą na jakiś czas zniknąć z ekranów, zanim widzowie będą gotowi zaakceptować nowego aktora w tej roli.WGTC twierdzi również, że wie, kto może zostać pierwszym przeciwnikiem mutantów w Marvelu. Podobno spore szanse ma na to Nathaniel Essex, lepiej znany jako Mister Sinister. Jest to postać stworzona przez Chrisa Claremonta i Marca Silvestriego. Zadebiutował w 1987 roku na kartach komiksu "Uncanny X-Men". W 2006 roku Marvel umieścił go na szóstym miejscu listy dziesięciu największych złoczyńców ze swoich komiksów. W komiksach jest intelektualnym geniuszem, mistrzem manipulacji, władcą marionetek, telepatą. Ma zdolność szybkiej regeneracji, potrafi manipulować materią na poziomie molekularnym, dzięki czemu potrafi zmieniać swój wygląd, jest niemal niezniszczalny będąc odpornym na większość ran i urazów, potrafi manipulować energią i posiada umiejętność telekinezy.Mister Sinister dotąd nie pojawił się w kinie, choć był już brany wcześniej pod uwagę. Ziarno pod przyszłą obecność złoczyńcy zasiano w scenie po napisach, w której pojawia się logo Essex Corporation. Mr. Sinister miał się pojawić wzanim ten projekt przemienił się wWe Got This Covered twierdzi również, że wie, jak Marvel Studios zamierza wyjaśnić dotychczasową nieobecność mutantów w MCU. Otóż wdowiemy się, że to właśnie te istoty są odpowiedzialne za stworzenie genu X. Był on jednak nieaktywny. Uaktywnił się dopiero po pstryknięciu Thanosa.Oczywiście są to na razie luźne plany, które mogą mocno zmienić się w nadchodzących miesiącach. Widowiskood Marvel Studios nie jest spodziewane w najbliższych kilku latach.