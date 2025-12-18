Newsy "Zabić Miss": Serial dokumentalny HBO Original o Agnieszce Kotlarskiej w serwisie HBO Max!
Trzyodcinkowy serial dokumentalny "Zabić Miss" opowiada historię niezwykłej kariery i tragicznej śmierci Agnieszki Kotlarskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych ikon piękna lat 90. To nie tylko intymny portret życia modelki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Nowa produkcja HBO Original jest już dostępna na platformie HBO Max.

Agnieszka Kotlarska – Miss Polski i pierwsza Polka uhonorowana tytułem Miss International. Obiecująca modelka, kochająca mama i żona. Jej kariera dopiero się rozwijała, a świat stał przed nią otworem. Nie zdążyła jednak spełnić swoich marzeń – w wieku zaledwie 24 lat została zamordowana przez stalkera. Jak cienka jest granica między uwielbieniem a groźną obsesją?

Agnieszka była znacznie więcej niż rozpoznawalną twarzą z okładek. Dla wielu stała się symbolem rodzącej się wolnej Polski, dowodem na to, że determinacja i talent mogą otworzyć drzwi do świata, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Po zdobyciu tytułu Miss International w 1991 roku zaczęła pracować dla największych marek mody: Ralph Lauren, Estée Lauder, Versace, Giorgio Armani czy Dolce & Gabbana. Występowała na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu czy Mediolanie. Jej sukces dawał nadzieję i inspirował – był zapowiedzią nowego, lepszego życia.

Niestety, jej własne plany i pragnienia zostały brutalnie przerwane. 27 sierpnia 1996 roku, na oczach męża i dwuletniej córki, Agnieszka padła ofiarą tragicznego w skutkach ataku ze strony swojego stalkera.

Reżyserem i współscenarzystą trzyodcinkowego serialu dokumentalnego “Zabić Miss” jest Maciej Bieliński, a współautorką scenariusza – Ewa Wilczyńska. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Ziółkowski, za montaż Agnieszka Białek, za scenografię Katarzyna Małek, a kompozytorem muzyki jest Stefan Wesołowski. Producentami są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek z firmy Mediabrigade, a ze strony HBO Max – Magda Szczawińska. Projekt jest współfinansowany przez PISF oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Od 17 grudnia w serwisie HBO Max dostępne są wszystkie trzy odcinki serii "Zabić Miss".

Kampania społeczno-edukacyjna "Stalking Stop!"


Serial "Zabić Miss" powstał, by oddać hołd niezwykłej ikonie piękna i jednocześnie zwrócić uwagę na problem stalkingu — zjawisko, które mimo upływu trzech dekad wciąż jest powszechne i bardzo niebezpieczne.

Aby podkreślić skalę tego problemu i realnie pomóc osobom poszkodowanym, HBO Max wspólnie z Fundacją ITAKA stworzyły kampanię społeczno-edukacyjną „Stalking Stop!”. W jej ramach powstała strona stalkingstop.pl – prosta i praktyczna baza wiedzy, która zawiera konkretne wskazówki, jak reagować oraz jakie prawa przysługują osobom dotkniętym tym zjawiskiem. Strona wskazuje również, gdzie szukać bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej, a także udostępnia specjalne materiały informacyjne dla policji. Od 15 grudnia przy Dworcu Centralnym w Warszawie, na 12 świetlnych filarach, pojawią się plakaty przygotowane przez HBO Max. Mają one zwrócić uwagę przechodniów na kampanię i zachęcić do odwiedzenia strony.

Kampania "Stalking Stop!" rozpoczęła się 26 listopada i potrwa do 28 grudnia.
