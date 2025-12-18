"Zabić Miss": Serial dokumentalny HBO Original o Agnieszce Kotlarskiej w serwisie HBO Max!

Trzyodcinkowy serial dokumentalny "Zabić Miss" opowiada historię niezwykłej kariery i tragicznej śmierci Agnieszki Kotlarskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych ikon piękna lat 90. To nie tylko intymny portret życia modelki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Nowa produkcja HBO Original jest już dostępna na platformie HBO Max.
Agnieszka Kotlarska – Miss Polski i pierwsza Polka uhonorowana tytułem Miss International. Obiecująca modelka, kochająca mama i żona. Jej kariera dopiero się rozwijała, a świat stał przed nią otworem. Nie zdążyła jednak spełnić swoich marzeń – w wieku zaledwie 24 lat została zamordowana przez stalkera. Jak cienka jest granica między uwielbieniem a groźną obsesją?
Agnieszka była znacznie więcej niż rozpoznawalną twarzą z okładek. Dla wielu stała się symbolem rodzącej się wolnej Polski, dowodem na to, że determinacja i talent mogą otworzyć drzwi do świata, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Po zdobyciu tytułu Miss International w 1991 roku zaczęła pracować dla największych marek mody: Ralph Lauren, Estée Lauder, Versace, Giorgio Armani czy Dolce & Gabbana. Występowała na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu czy Mediolanie. Jej sukces dawał nadzieję i inspirował – był zapowiedzią nowego, lepszego życia.
Niestety, jej własne plany i pragnienia zostały brutalnie przerwane. 27 sierpnia 1996 roku, na oczach męża i dwuletniej córki, Agnieszka padła ofiarą tragicznego w skutkach ataku ze strony swojego stalkera.
Reżyserem i współscenarzystą trzyodcinkowego serialu dokumentalnego “Zabić Miss
” jest Maciej Bieliński
, a współautorką scenariusza – Ewa Wilczyńska
. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Ziółkowski
, za montaż Agnieszka Białek
, za scenografię Katarzyna Małek
, a kompozytorem muzyki jest Stefan Wesołowski. Producentami są Sylwester Banaszkiewicz
i Marcin Kurek
z firmy Mediabrigade, a ze strony HBO Max – Magda Szczawińska
. Projekt jest współfinansowany przez PISF oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Od 17 grudnia w serwisie HBO Max dostępne są wszystkie trzy odcinki serii "Zabić Miss".
Kampania społeczno-edukacyjna "Stalking Stop!"
Serial "Zabić Miss
" powstał, by oddać hołd niezwykłej ikonie piękna i jednocześnie zwrócić uwagę na problem stalkingu — zjawisko, które mimo upływu trzech dekad wciąż jest powszechne i bardzo niebezpieczne.
Aby podkreślić skalę tego problemu i realnie pomóc osobom poszkodowanym, HBO Max wspólnie z Fundacją ITAKA stworzyły kampanię społeczno-edukacyjną „Stalking Stop!”. W jej ramach powstała strona stalkingstop.pl – prosta i praktyczna baza wiedzy, która zawiera konkretne wskazówki, jak reagować oraz jakie prawa przysługują osobom dotkniętym tym zjawiskiem. Strona wskazuje również, gdzie szukać bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej, a także udostępnia specjalne materiały informacyjne dla policji. Od 15 grudnia przy Dworcu Centralnym w Warszawie, na 12 świetlnych filarach, pojawią się plakaty przygotowane przez HBO Max. Mają one zwrócić uwagę przechodniów na kampanię i zachęcić do odwiedzenia strony. Kampania "Stalking Stop!" rozpoczęła się 26 listopada i potrwa do 28 grudnia.
Informacja sponsorowana