Czy Schwarzenegger powróci do roli Terminatora? Cameron mówi wprost

James Cameron promuje właśnie trzecią część serii "Avatar", która trafi do kin już jutro. Reżyser chciałby zrealizować jeszcze dwie odsłony (planowane na 2029 i 2031 rok), ale jednocześnie myśli też o powrocie do cyklu "Terminator". Czy oznacza to, że chce zaangażować Arnolda Schwarzeneggera?
Cameron o nowym "Terminatorze"
Getty Images © VCG
Na ten temat Cameron wypowiedział się w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Stwierdził: Mogę powiedzieć, że [Arnold] nie wystąpi w nowym "Terminatorze". To czas na nowe pokolenie bohaterów. Nalegałem, żeby wystąpił w "Terminatorze: Mrocznym przeznaczeniu" i to było świetne zakończenie jego przygody w roli T-800. Potrzeba szerszej interpretacji Terminatora, wojny w czasie i superinteligencji. Chcę stworzyć coś, czego ludzie sobie nie wyobrażają.
"Terminator: Mroczne przeznaczenie
" Tima Millera
to jak dotąd ostatnia część cyklu. Oprócz Schwarzeneggera
do obsady wróciła Linda Hamilton
, a sama historia była kontynuacją wydarzeń z "Terminatora 2: Dnia Sądu
". Nie wystarczyło to jednak, by przyciągnąć widzów - widowisko przyniosło straty w wysokości 123 mln dolarów. Cameron niedawno mówił o tym, jaki problem napotyka opracowując nowego "Terminatora": Fantastyka naukowa nas dogoniła i w tej chwili wręcz nas przytłacza. Żyjemy w świecie science fiction i dosłownie musimy mierzyć się z problemami, które w przeszłości istniały tylko w książkach i filmach SF. Teraz doświadczamy ich na żywo. Nigdy nie będę tak proroczy, jak byłem w 1984 roku wyobrażając sobie ten świat, bo nikt nie wie, co wydarzy się za rok czy dwa. Ale przynajmniej chcę zabezpieczyć się na przyszłość, patrząc kilka lat do przodu.
"Terminator: Mroczne przeznaczenie" - zwiastun