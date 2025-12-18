Gotowi na symulator piłki nożnej od platformy Netflix?

Fani sportowych gier wideo otrzymali wiadomość, która z całą pewnością ich podzieli. Z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożne FIFA i Netflix Games rozpoczynają współpracę, której efektem ma być nowy symulator piłki nożnej.
Gol? Piłka nożna według Netfliksa
FIFA przez lata związana była umową licencyjną z Electronic Arts. Ten kontrakt jednak wygasł już jakiś czas temu i nie został przedłużony.
O nowym tytule na razie wiemy bardzo niewiele. Podano jedynie, że za grę odpowiada Delphi Interactive
, które ostatnio współpracowało z IO Interactive nad nową grą o przygodach Jamesa Bonda
"007 First Light
". Ponieważ gra powstaje dla Netfliksa, użytkownicy tej platformy będą mogli grać w nią w ramach wykupionej subskrypcji
. Jak będzie się w nią grać? Tego oficjalnie nie podano. Można jednak spodziewać się, że grać będzie można poprzez aplikację Netfliksa na iOS i Androida oraz na wybranych modelach telewizorów (telefon będzie wtedy działał jako kontroler). Gra ma trafić na rynek przed rozpoczęciem się Mistrzostw Świata, które startują 11 czerwca
.
Szef FIFA Gianni Infantino tak komentuje współpracę z Netfliksem: FIFA z wielkim entuzjazmem nawiązuje współpracę z Netflix Games oraz Delphi Interactive przed Mistrzostwami Świata 2026. Ta kooperacja stanowi kamień milowy w zaangażowaniu FIFA w innowacje w obszarze gier piłkarskich, których celem jest dotarcie do miliardów fanów piłki nożnej w każdym wieku na całym świecie oraz redefinicja samego pojęcia gier symulacyjnych. Nasza na nowo stworzona gra naprawdę wyznacza początek nowej ery cyfrowej piłki nożnej. Będzie dostępna bezpłatnie dla członków Netflixa i stanowi wielki, historyczny krok dla FIFA.