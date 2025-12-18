Newsy Gry Gotowi na symulator piłki nożnej od platformy Netflix?
Fani sportowych gier wideo otrzymali wiadomość, która z całą pewnością ich podzieli. Z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożne FIFA i Netflix Games rozpoczynają współpracę, której efektem ma być nowy symulator piłki nożnej.

Gol? Piłka nożna według Netfliksa



FIFA przez lata związana była umową licencyjną z Electronic Arts. Ten kontrakt jednak wygasł już jakiś czas temu i nie został przedłużony.

O nowym tytule na razie wiemy bardzo niewiele. Podano jedynie, że za grę odpowiada Delphi Interactive, które ostatnio współpracowało z IO Interactive nad nową grą o przygodach Jamesa Bonda "007 First Light".


Ponieważ gra powstaje dla Netfliksa, użytkownicy tej platformy będą mogli grać w nią w ramach wykupionej subskrypcji. Jak będzie się w nią grać? Tego oficjalnie nie podano. Można jednak spodziewać się, że grać będzie można poprzez aplikację Netfliksa na iOS i Androida oraz na wybranych modelach telewizorów (telefon będzie wtedy działał jako kontroler).

Gra ma trafić na rynek przed rozpoczęciem się Mistrzostw Świata, które startują 11 czerwca.

Szef FIFA Gianni Infantino tak komentuje współpracę z Netfliksem:

FIFA z wielkim entuzjazmem nawiązuje współpracę z Netflix Games oraz Delphi Interactive przed Mistrzostwami Świata 2026. Ta kooperacja stanowi kamień milowy w zaangażowaniu FIFA w innowacje w obszarze gier piłkarskich, których celem jest dotarcie do miliardów fanów piłki nożnej w każdym wieku na całym świecie oraz redefinicja samego pojęcia gier symulacyjnych. Nasza na nowo stworzona gra naprawdę wyznacza początek nowej ery cyfrowej piłki nożnej. Będzie dostępna bezpłatnie dla członków Netflixa i stanowi wielki, historyczny krok dla FIFA.

