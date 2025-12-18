Gwiazda "Watchmen" w thrillerze, o którym najlepiej wiedzieć jak najmniej

Trwają prace nad niezależnym thrillerem pt. "Widow", będącym adaptacją nadchodzącej powieści graficznej AMP Comics. Główną rolę w filmie gra Abigail Cowen ("Przeznaczenie: Saga Winx"), a teraz do sieci trafiła informacja o kolejnych gwiazdach produkcji.
Co wiemy o "Widow"?
Cowen towarzyszyć będą Jackie Earle Haley
("Watchmen. Strażnicy
") i Lou Diamond Phillips
("La Bamba
"). Poza nimi obsadę uzupełnią Jason Schmidt
("The Outsiders" na Broadwayu), Nadine Velazquez
("Mam na imię Earl
"), Jose Pablo Cantillo
("Elizjum
"), Rob Morgan
("Stranger Things
"), Joseph Lucero
(Mayans M.C
.) oraz P.J. Sosko
("Czarna lista
").
Getty Images © Michael Buckner
Oficjalny opis fabuły zapowiada historię zdesperowanej kobiety ściganej jednocześnie przez bezwzględnych ludzi kartelu i federalnych agentów. Twórcy w zapowiedzi podkreślają jednak, że prawdziwe zagrożenie czai się gdzieś pomiędzy myśliwym a ofiarą i nic w tej historii nie jest takie, jakim się początkowo wydaje.
Film reżyseruje Don Handfield
, który przy adaptacji pracował wraz ze scenarzystą Joshuą Malkinem
. Reżyser zapowiada, że im mniej będziemy wiedzieć przed seansem, tym lepiej
- możemy bowiem spodziewać się radykalnego zwrotu akcji (producenci jako punkt odniesienia podają "Strange Darling
") i miażdżącego doświadczenia. Producent Eshan Kamarsu zapowiada, że "Widow"
to film, o którym będziemy dyskutować jeszcze długo po seansie.
"Watchmen. Strażnicy" - zwiastun