Złote Globy 2026: Gwiazdy na lunchu dla nominowanych po raz pierwszy

W środę w hotelu Maybourne Beverly Hills odbył się drugi w historii lunch dla aktorów, którzy pierwszy raz zostali nominowani do Złotych Globów. Kto został zaproszony?

Na liście gości znaleźli się przedstawiciele kina, telewizji, stand-upu i podcastów. Obecni byli Dwayne Johnson (nominowany za "Smashing Machine") oraz Kevin Hart (z szansą na nagrodę za stand-up "Kevin Hart: Acting my Age"), Rhea Seehorn ("Jedyna"), Britt Lower i Tramell Tillman ("Rozdzielenie"), Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej"), Eva Victor ("Sorry, Baby"), Monica Padman (współprowadząca podcast "Armchair Expert").

Obecni byli także Wagner Moura (po raz pierwszy nominowany w kategorii filmowej, za "Tajnego agenta"), Jalen Thomas Brooks (reprezentujący serial "The Pitt") i Damson Idris (reprezentujący "F1: Film"). Goście mówili o tym, jak wielkim wyróżnieniem jest znaleźć się w gronie nominowanych i jak inspirujące jest spotkanie z innymi aktorami, których do tej pory znali głównie z ekranów. Wydarzenie poprowadziła Helen Hoehne, prezydentka organizacji przyznającej Złote Globy

Galę Złotych Globów 2026 poprowadzi ponownie Nikki Glaser. Nagrody zostaną przyznane 11 stycznia 2026 roku. 

Zdjęcia z lunchu



