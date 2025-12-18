Złote Globy 2026: Gwiazdy na lunchu dla nominowanych po raz pierwszy

W środę w hotelu Maybourne Beverly Hills odbył się drugi w historii lunch dla aktorów, którzy pierwszy raz zostali nominowani do Złotych Globów. Kto został zaproszony?
Na liście gości znaleźli się przedstawiciele kina, telewizji, stand-upu i podcastów. Obecni byli Dwayne Johnson
(nominowany za "Smashing Machine
") oraz Kevin Hart
(z szansą na nagrodę za stand-up "Kevin Hart: Acting my Age
"), Rhea Seehorn
("Jedyna
"), Britt Lower
i Tramell Tillman
("Rozdzielenie
"), Chase Infiniti
("Jedna bitwa po drugiej
"), Eva Victor
("Sorry, Baby
"), Monica Padman
(współprowadząca podcast "Armchair Expert").
Obecni byli także Wagner Moura
(po raz pierwszy nominowany w kategorii filmowej, za "Tajnego agenta
"), Jalen Thomas Brooks
(reprezentujący serial "The Pitt
") i Damson Idris
(reprezentujący "F1: Film
"). Goście mówili o tym, jak wielkim wyróżnieniem jest znaleźć się w gronie nominowanych i jak inspirujące jest spotkanie z innymi aktorami, których do tej pory znali głównie z ekranów. Wydarzenie poprowadziła Helen Hoehne, prezydentka organizacji przyznającej Złote Globy
. Galę Złotych Globów 2026 poprowadzi ponownie Nikki Glaser. Nagrody zostaną przyznane 11 stycznia 2026 roku.
Zdjęcia z lunchu
Getty Images © Earl Gibson III Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Earl Gibson III Getty Images © Michael Baker Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Michael Buckner Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Earl Gibson III
