"Zakonnica" na świecie nie dała sobie odebrać pierwszego miejsca

Getty Images © Matt Cardy



Pomimo całkiem sporej liczby nowości na zagranicznych rynkach kinowych, na miejscu pierwszy nie zaszła żadna zmiana. Horrorbez większych problemów utrzymał pozycję lidera zgarniając w weekendFilm pozostał numerem jeden w 36 krajach na świecie. W osiemnasty może pochwalić się najwyższymi wpływami uniwersum "Obecności", w tym Brazylii, Hiszpanii i Indonezji. W dziewiętnastu krajach horror pobił rekord tegorocznych wpływów Warner Bros., w tym w Polsce, Brazylii, Argentynie i Indonezji.W miniony weekend najlepszymi rynkami były Brazylia (3,5 mln dolarów) i Meksyk (3,3 mln). Globalnie na konciejest już 228,7 mln.Drugie miejsce przypadło chińskiej nowości, filmowi akcji(L Storm). Obraz zadebiutował u siebie w kraju na pierwszym miejscu zgarniając w weekend(29,6 mln od premiery).Dopiero na najniższym stopniu podium znalazł się. Nie pomogła zmasowana dystrybucja - widowisko weszło od razu do 72 krajów świata. W weekend film zarobił ok.. Ponieważ jednak w wielu krajach był wyświetlany już od połowy tygodnia, to łącznie na koncie ma 30,7 mln dolarów.zadebiutował na pierwszym miejscu w 25 krajach na świecie, w tym w Rosji (4,7 mln dolarów) i Wielkiej Brytanii (3,1 mln). W Japonii (2,1 mln), Australii (1,7 mln), Brazylii (1,3 mln), Hiszpanii (1,3 mln) i Niemczech (1,2 mln) zajął drugie miejsce. Widowisko nie zainteresowało jednak w ogóle widzów w Korei Południowej, gdzie zajęło dopiero czwarte miejsce (1,2 mln dolarów w ciągu pięciu dni).Wysoko w naszym zestawieniu wciąż jest. A to dlatego, że widowisko wciąż nieźle radzi sobie w Chinach, gdzie zarobiło 11,9 mln dolarów. Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosłyO piątą pozycję walczą zaciekle trzy tytuły. Ponadzebrali. ComScore podaje co prawda aż 7,3 mln dolarów, ale wynik ten uwzględnia 2,1 mln, które film zarobił od wtorku w Indonezji (gdzie dystrybutor wykorzystał muzułmańskie święto).zgarnął, dzięki czemu został dwunastą premierą tego roku, która w skali całego globu zarobiła pół miliarda dolarów (obecnie 505,3 mln). A wpływypowiększyły się o, z czego 2/3 pochodzi z Korei Południowej, gdzie film pozostał numerem jeden.