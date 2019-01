"Zakonnica" na Blu-ray i DVD już 30 stycznia

to kolejny film ze świata kultowejw reżyserii Jamesa Wana . Najnowsza uczta grozy zagłębia się w szokującą historię demonicznej zakonnicy, którą można było po raz pierwszy zobaczyć w. Premiera horroruna 4K UHD Blu-ray, Blu-ray i DVD jużKiedy młoda zakonnica ( Charlotte Hope ) w rumuńskim klasztorze odbiera sobie życie, Watykan posyła tam jako śledczych nękanego koszmarami przeszłości księdza ( Demian Bichir ) i nowicjuszkę ( Taissa Farmiga ), tuż przed ślubami zakonnymi. Wspólnie odkrywają straszny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko życie, ale też wiarę i dusze, stawiają czoło złej sile pod postacią demonicznej zakonnicy. Wkrótce klasztor staje się miejscem przerażającej walki żywych z przeklętymi.to najnowszy film ze świata uniwersum, najpopularniejszego cyklu horrorów ostatnich lat. Obraz wyreżyserował Corin Hardy ), a jednym z jego producentów jest James Wan , reżyser odpowiedzialny za realizacjęoraz podbijającego ekrany światowych kinZa scenariuszodpowiedzialny jest Gary Dauberman , który wcześniej stworzył dwa filmy z uniwersum, czylioraz. Zdjęcia do horrorupowstawały w Rumunii, w plenerach w Bukareszcie i w Transylwanii oraz ich okolicach, a w szczególności w dwóch XIV-wiecznych zamkach i w opuszczonym średniowiecznym forcie, które nadały produkcji charakter klasycznego horroru. Niektóre wnętrza wybudowano na planach zdjęciowych w Castel Film Studio w Bukareszcie.Na ekrany światowych kin horrortrafił we wrześniu 2018 roku. W pierwszy weekend wyświetlania w amerykańskich kinach wygenerował w notowaniach box office rekordowy wynik blisko 54 milionów dolarów. W sumie na całym świecie obraz zarobił ponad 365 milionów dolarów stając się najbardziej dochodową produkcją ze świata. W polskich kinach obejrzało go prawie 800 000 widzów.