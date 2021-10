"Zakonnica w przebraniu 3" ma już reżysera

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Disney przygotowuje się do realizacji komedii " Sister Act 3 ", czyli trzeciej części cyklu "Zakonnica w przebraniu". Teraz poznaliśmy nazwisko osoby, która całość wyreżyseruje. Będzie to Tim Federle (" Fernando ").Szczegóły " Sister Act 3 " nie są na razie znane. Do przygotowania scenariusza zatrudniona została Madhuri Shekar (" Nierealne "). Wiemy za to, że w głównej roli wystąpi Whoopi Goldberg Oryginał z 1992 roku był historią piosenkarki, która stała się świadkiem morderstwa i musiała ukrywać się przed zabójcą w klasztorze. Jej charakter nie przystawał jednak do surowych reguł panujących wśród zakonnic. Sister Act 3 " trafi od razu na platformę Disney+.