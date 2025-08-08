Pedro Pascal w nowym filmie twórcy "Andora"

W marcu informowaliśmy, że Oscar Isaac miałby zagrać główną rolę w nowym filmie Tony'ego Gilroya pt. "Behemoth!". Wygląda jednak na to, iż angaż laureata Złotego Globu jest już nieaktualny. Jego miejsce zajmie najprawdopodobniej Pedro Pascal.
"Behemoth!": co wiemy o filmie?
Zdjęcia ruszają jesienią w Los Angeles. Szczegóły przedsięwzięcia trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że głównym bohaterem filmu będzie wiolonczelista. Realizację sfinansuje należące do Disneya studio Searchlight Pictures.
Pascal
- prywatnie przyjaciel Isaaca
- ma za sobą wyjątkowo intensywny okres w życiu zawodowym. W tym roku można go było zobaczyć w 2. sezonie "The Last of Us
", komediodramacie "Materialiści
", krwawym neo-westernie "Eddington
", a także w ekranizacji komiksu Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
". Na 2026 zaplanowane są dwie duże premiery z udziałem aktora: "Avengers: Doomsday
" oraz "Star Wars: The Mandalorian and Grogu
". Gilroy
to hollywoodzki weteran, w którego scenariopisarskim CV znajdziemy takie głośne tytuły jak trylogia "Bourne'a
", "Adwokat diabła
", "Armageddon
", "Stan gry
" oraz "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie
". Jednym z bohaterów tego ostatniego jest kapitan Cassian Andor
(Diego Luna
), o którym opowiada również serial "Andor
". Jeśli chodzi o reżyserskie portfolio Gilroya, są w nim oscarowy "Michael Clayton
", "Gra dla dwojga
" oraz "Dziedzictwo Bourne'a
".
