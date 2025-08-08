Newsy Filmy Pedro Pascal w nowym filmie twórcy "Andora"
Filmy

Pedro Pascal w nowym filmie twórcy "Andora"

Deadline / autor: /
Pedro Pascal w nowym filmie twórcy &quot;Andora&quot;
źródło: Getty Images
autor: Tim P. Whitby
W marcu informowaliśmy, że Oscar Isaac miałby zagrać główną rolę w nowym filmie Tony'ego Gilroya pt. "Behemoth!". Wygląda jednak na to, iż angaż laureata Złotego Globu jest już nieaktualny. Jego miejsce zajmie najprawdopodobniej Pedro Pascal.

"Behemoth!": co wiemy o filmie?



Zdjęcia ruszają jesienią w Los Angeles. Szczegóły przedsięwzięcia trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że głównym bohaterem filmu będzie wiolonczelista. Realizację sfinansuje należące do Disneya studio Searchlight Pictures.

GettyImages-151113735.jpg Getty Images © Francois Durand


Pascal - prywatnie przyjaciel Isaaca - ma za sobą wyjątkowo intensywny okres w życiu zawodowym. W tym roku można go było zobaczyć w 2. sezonie "The Last of Us", komediodramacie "Materialiści", krwawym neo-westernie "Eddington", a także w ekranizacji komiksu Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Na 2026 zaplanowane są dwie duże premiery z udziałem aktora: "Avengers: Doomsday" oraz "Star Wars: The Mandalorian and Grogu".

Gilroy to hollywoodzki weteran, w którego scenariopisarskim CV znajdziemy takie głośne tytuły jak trylogia "Bourne'a", "Adwokat diabła", "Armageddon", "Stan gry" oraz "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie". Jednym z bohaterów tego ostatniego jest kapitan Cassian Andor (Diego Luna), o którym opowiada również serial "Andor". Jeśli chodzi o reżyserskie portfolio Gilroya, są w nim oscarowy "Michael Clayton", "Gra dla dwojga" oraz "Dziedzictwo Bourne'a".

Zwiastun filmu "Materialiści"



