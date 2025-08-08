Jaką słynną postać zobaczymy w "The Batman: Part II"?

Wiosną 2026 roku mają rozpocząć się zdjęcia do zapowiadanego od dawna widowiska "The Batman: Part II". Do tej pory szczegóły projektu owiane były tajemnicą. Dziś hollywoodzki reporter Jeff Sneider podzielił się z fanami ważną informacją dotyczącą filmu.
"The Batman: Part II": kogo zobaczymy w filmie?
Jak się okazuje, w "The Batman: Part II
" zostanie wprowadzona postać Robina
, czyli młodego pomocnika Mrocznego Rycerza
. W komiksach pierwszym Robinem był Dick Grayson - osierocony syn cyrkowych akrobatów, którego Bruce Wayne wziął pod swoje skrzydła. Na wielkim ekranie w bohatera wcielali się dotąd Chris O'Donnell
("Batman Forever
", "Batman i Robin
") oraz - do pewnego stopnia - Joseph Gordon-Levitt
("Mroczny Rycerz powstaje
").
W "The Batman: Part II
" tytułową rolę zagra ponownie Robert Pattinson
. Będą mu partnerować Zoë Kravitz
(Kobieta-Kot
), Jeffrey Wright
(Komisarz Gordon
), Andy Serkis
(Alfred
) oraz Colin Farrell
(Pingwin
). Za kamerą stanie najprawdopodobniej raz jeszcze Matt Reeves
, który napisał również scenariusz do spółki z Mattsonem Tomlinem
.
Skoro mowa o scenariuszu: Sneider twierdzi, iż jest on niezwykle obiecujący i stanowi odważny krok naprzód w stosunku do pierwszego filmu z 2022 roku. Premierę drugiej części zaplanowano na 1 października 2027.
Zwiastun filmu "Batman"