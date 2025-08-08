Newsy Filmy Jaką słynną postać zobaczymy w "The Batman: Part II"?
Filmy

Jaką słynną postać zobaczymy w "The Batman: Part II"?

The InSneider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Batman%3A+Part+II%22%3A+w+filmie+pojawi+si%C4%99+Robin+Nowa+wa%C5%BCna+informacja-162390
Jaką słynną postać zobaczymy w &quot;The Batman: Part II&quot;?
Wiosną 2026 roku mają rozpocząć się zdjęcia do zapowiadanego od dawna widowiska "The Batman: Part II". Do tej pory szczegóły projektu owiane były tajemnicą. Dziś hollywoodzki reporter Jeff Sneider podzielił się z fanami ważną informacją dotyczącą filmu.

"The Batman: Part II": kogo zobaczymy w filmie?



Jak się okazuje, w "The Batman: Part II" zostanie wprowadzona postać Robina, czyli młodego pomocnika Mrocznego Rycerza. W komiksach pierwszym Robinem był Dick Grayson - osierocony syn cyrkowych akrobatów, którego Bruce Wayne wziął pod swoje skrzydła. Na wielkim ekranie w bohatera wcielali się dotąd Chris O'Donnell ("Batman Forever", "Batman i Robin") oraz - do pewnego stopnia - Joseph Gordon-Levitt ("Mroczny Rycerz powstaje").  


W "The Batman: Part II" tytułową rolę zagra ponownie Robert Pattinson. Będą mu partnerować Zoë Kravitz (Kobieta-Kot), Jeffrey Wright (Komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred) oraz Colin Farrell (Pingwin). Za kamerą stanie najprawdopodobniej raz jeszcze Matt Reeves, który napisał również scenariusz do spółki z Mattsonem Tomlinem

Skoro mowa o scenariuszu: Sneider twierdzi, iż jest on niezwykle obiecujący i stanowi odważny krok naprzód w stosunku do pierwszego filmu z 2022 roku. Premierę drugiej części zaplanowano na 1 października 2027. 

Zwiastun filmu "Batman"



Powiązane artykuły The Batman Part II

Zobacz wszystkie artykuły

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

Gry

Gamingowa podróż w czasie – Retrobus przejedzie ulicami Białegostoku!

Gry

Zaskoczeni? Microsoft odwołuje kolejną grę. Prace trwały 5 lat

Filmy

Eva Longoria nadopiekuńczą mamą w "The Last Sunrise"

Gry

Heretic i Hexen wracają w odświeżonej edycji.

1 komentarz
Filmy

Filmweb poleca horror "Zniknięcia"

3 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Critics Choice Super Awards 2025: "Grzesznicy" najlepszym horrorem?

Filmy

Studia stoczyły bój o nowy film z Chalametem

5 komentarzy