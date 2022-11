Wiemy już, co przygotowały razem studia Ghibli i Lucasfilm. To krótkometrażówka

"Zen – Grogu i koty z kurzu" – animacja Ghibli i LucasFilm

Plakat filmu "Zen – Grogu i koty z kurzu"

W czwartek Studio Ghibli opublikowało na swoim koncie na Twitterze krótkie wideo zapowiadające współpracę z LucasFilm (przeczytacie o tym TUTAJ ). Żadna ze stron nie podała żadnych szczegółów na ten temat. Do teraz. Wiemy już, że wspólnym projektem Ghibli i LucasFilm jest krótkometrażówka "Zen – Grogu and Dust Bunnies" – w polskiej wersji językowej to "Zen – Grogu i koty z kurzu". Animacja powstała dla platformy Disney+. Premiera już dziś!Krótkometrażowa animacja "Zen" została wyreżyserowana prze Katsuyę Kondo z okazji trzecich urodzin zarówno samej platformy Disney+, jak serialu " The Mandalorian ". Stąd premiera na Disney+ już dziś 12 listopada, dostępna także w Polsce. Bohaterem filmu jest tytułowy Grogu – słynny Baby Yoda, który podbił serca widzów w " Mandalorianie ".A oto, jak wygląda plakat filmu.