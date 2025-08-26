Newsy Nowa sekcja konkursowa na WFF: Konfrontacje. W programie filmy ze świata
Warszawski Festiwal Filmowy wzbogaca się o nową sekcję konkursową – Konfrontacje, która zadebiutuje podczas 41. edycji wydarzenia. Wracając do korzeni legendarnego przeglądu z czasów PRL, z którego wyrosły później Warszawski Tydzień Filmowy oraz Warszawski Festiwal Filmowy, nowa odsłona Konfrontacji ponownie zaprosi widzów do odkrywania najważniejszych i najgłośniejszych filmów światowego kina.


W tegorocznej edycji sekcji zostanie zaprezentowanych ponad 20 pełnometrażowych produkcji, które miały swoje premiery w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy na najważniejszych festiwalach filmowych na świecie: w Cannes, Wenecji czy Locarno. Pokazy konkursowych filmów będą odbywały się w kinie LUNA.

O zwycięzcy Konfrontacji zdecydują widzowie w plebiscycie publiczności. Nagrodę – 40 tysięcy złotych ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – otrzyma polski dystrybutor zwycięskiego filmu.

Konfrontacje dawniej i dziś



Konfrontacje Filmowe były świętem filmowym Warszawy w latach 70. i 80. XX wieku – unikalny przegląd najnowszych i najważniejszych produkcji światowych, często niedostępnych w regularnej dystrybucji. To właśnie wtedy polscy widzowie mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć dzieła takich mistrzów, jak Ingmar Bergman, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Federico Fellini, Werner Herzog czy Steven Spielberg. Karnety zdobywano po wielu godzinach, a nawet dniach oczekiwania w kolejkach, a sale kinowe – m.in. Skarpy, Relaksu czy Moskwy – pękały w szwach.

Dziś Warszawski Festiwal Filmowy przywraca tamtą ideę, oferując publiczności ponowne spotkanie z najciekawszymi tytułami światowego kina, które w ostatnim sezonie zdominowały rozmowy o sztuce filmowej na międzynarodowych arenach. 

Wśród filmów, jakie zostaną pokazane w Konfrontacji są:

"ROOFMAN" (Urodzony rabuś)
reż. Derek Cianfrance, USA
Nowy film twórcy "Blue Valentine" i "Drugiego oblicza" będzie miał premierę na Festiwalu w Toronto 2025. Amerykański reżyser ponownie podejmuje temat moralnych dylematów i cienkiej granicy między wolnością a przestępstwem, we wzruszającej, pełnej napięcia i ironii zabawnej opowieści o jednym z najbardziej nietypowych przestępców w historii Stanów Zjednoczonych. W rolach głównych Channing Tatum i Kirsten Dunst

"MÉTEORS" (Meteory)
reż. Hubert Charuel, Francja
Film prezentowany w prestiżowej sekcji Un Certain Regard na Festiwalu Filmowym w Cannes 2025. Hubert Charuel – autor głośnego "Petit paysan" – powraca z opowieścią o trzech przyjaciołach z prowincji, których los splata się w cieniu składowiska odpadów nuklearnych. To mocna opowieść o przyjaźni, sukcesie i wykluczeniu, która zyskała uznanie krytyków w Cannes. W rolach głównych Paul Kircher, Idir Azougli i Salif Cissé.

"ONCE UPON A TIME IN GAZA" (Dawno temu w Gazie)
reż. Arab Nasser, Tarzan Nasser, Francja/Palestyna/Niemcy/Portugalia
Film braci Nassera zdobył nagrodę Best Director w sekcji Un Certain Regard na Festiwalu w Cannes 2025. Thriller polityczny osadzony w Strefie Gazy w 2007 roku to przejmująca opowieść o życiu w cieniu konfliktu i walce o godność. To jedno z najgłośniejszych wydarzeń tegorocznego Cannes. W rolach głównych występują Issaq Elias, Nader Abd Alhay, Ramzi Maqdisi i Majd Eid.

"DRACULA"
reż. Radu Jude, Rumunia/Austria/Luksemburg/Brazylia
Światowa premiera odbyła się w Konkursie Międzynarodowym na Festiwalu w Locarno 2025, gdzie film walczył o główną nagrodę – Złotego Lamparta. Radu Jude, jeden z najoryginalniejszych europejskich reżyserów, prezentuje dekonstrukcję mitu Drakuli – groteskową, metafilmową opowieść, łączącą historię, propagandę i kulturę popularną. W rolach głównych: Adonis Tanța, Gabriel Spahiu, Oana Mardare i Serban Pavlu

"PEAK EVERYTHING" (Amour apocalypse)
reż. Anne Émond, Kanada
Film miał światową premierę w sekcji Directors’ Fortnight na Festiwalu w Cannes 2025, a następnie zostanie pokazany na Festiwalu w Toronto. Kanadyjska reżyserka Anne Émond przedstawia romantyczną komedię o lękach klimatycznych i potrzebie bliskości. Bohater, pogrążony w depresji, odnajduje sens życia dzięki niespodziewanej miłości. Występują m.in.: Patrick Hivon, Piper Perabo i Gilles Renaud.

Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 18 września o godz. 12:00 podczas konferencji prasowej w Kinotece.

