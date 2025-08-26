Nowa sekcja konkursowa na WFF: Konfrontacje. W programie filmy ze świata

Warszawski Festiwal Filmowy wzbogaca się o nową sekcję konkursową – Konfrontacje, która zadebiutuje podczas 41. edycji wydarzenia. Wracając do korzeni legendarnego przeglądu z czasów PRL, z którego wyrosły później Warszawski Tydzień Filmowy oraz Warszawski Festiwal Filmowy, nowa odsłona Konfrontacji ponownie zaprosi widzów do odkrywania najważniejszych i najgłośniejszych filmów światowego kina.
W tegorocznej edycji sekcji zostanie zaprezentowanych ponad 20 pełnometrażowych produkcji, które miały swoje premiery w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy na najważniejszych festiwalach filmowych na świecie: w Cannes, Wenecji czy Locarno. Pokazy konkursowych filmów będą odbywały się w kinie LUNA.
O zwycięzcy Konfrontacji zdecydują widzowie w plebiscycie publiczności. Nagrodę – 40 tysięcy złotych ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – otrzyma polski dystrybutor zwycięskiego filmu.
Konfrontacje dawniej i dziś
Konfrontacje Filmowe były świętem filmowym Warszawy w latach 70. i 80. XX wieku – unikalny przegląd najnowszych i najważniejszych produkcji światowych, często niedostępnych w regularnej dystrybucji. To właśnie wtedy polscy widzowie mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć dzieła takich mistrzów, jak Ingmar Bergman
, Stanley Kubrick
, Francis Ford Coppola
, Federico Fellini
, Werner Herzog
czy Steven Spielberg
. Karnety zdobywano po wielu godzinach, a nawet dniach oczekiwania w kolejkach, a sale kinowe – m.in. Skarpy, Relaksu czy Moskwy – pękały w szwach.
Dziś Warszawski Festiwal Filmowy przywraca tamtą ideę, oferując publiczności ponowne spotkanie z najciekawszymi tytułami światowego kina, które w ostatnim sezonie zdominowały rozmowy o sztuce filmowej na międzynarodowych arenach.
Wśród filmów, jakie zostaną pokazane w Konfrontacji są: "ROOFMAN"
(Urodzony rabuś)
reż. Derek Cianfrance
, USA
Nowy film twórcy "Blue Valentine
" i "Drugiego oblicza
" będzie miał premierę na Festiwalu w Toronto 2025. Amerykański reżyser ponownie podejmuje temat moralnych dylematów i cienkiej granicy między wolnością a przestępstwem, we wzruszającej, pełnej napięcia i ironii zabawnej opowieści o jednym z najbardziej nietypowych przestępców w historii Stanów Zjednoczonych. W rolach głównych Channing Tatum
i Kirsten Dunst
. "MÉTEORS"
(Meteory)
reż. Hubert Charuel
, Francja
Film prezentowany w prestiżowej sekcji Un Certain Regard na Festiwalu Filmowym w Cannes 2025. Hubert Charuel
– autor głośnego "Petit paysan
" – powraca z opowieścią o trzech przyjaciołach z prowincji, których los splata się w cieniu składowiska odpadów nuklearnych. To mocna opowieść o przyjaźni, sukcesie i wykluczeniu, która zyskała uznanie krytyków w Cannes. W rolach głównych Paul Kircher
, Idir Azougli
i Salif Cissé
. "ONCE UPON A TIME IN GAZA"
(Dawno temu w Gazie)
reż. Arab Nasser
, Tarzan Nasser
, Francja/Palestyna/Niemcy/Portugalia
Film braci Nassera zdobył nagrodę Best Director w sekcji Un Certain Regard na Festiwalu w Cannes 2025. Thriller polityczny osadzony w Strefie Gazy w 2007 roku to przejmująca opowieść o życiu w cieniu konfliktu i walce o godność. To jedno z najgłośniejszych wydarzeń tegorocznego Cannes. W rolach głównych występują Issaq Elias, Nader Abd Alhay
, Ramzi Maqdisi
i Majd Eid
. "DRACULA"
reż. Radu Jude
, Rumunia/Austria/Luksemburg/Brazylia
Światowa premiera odbyła się w Konkursie Międzynarodowym na Festiwalu w Locarno 2025, gdzie film walczył o główną nagrodę – Złotego Lamparta. Radu Jude
, jeden z najoryginalniejszych europejskich reżyserów, prezentuje dekonstrukcję mitu Drakuli – groteskową, metafilmową opowieść, łączącą historię, propagandę i kulturę popularną. W rolach głównych: Adonis Tanța
, Gabriel Spahiu
, Oana Mardare
i Serban Pavlu
. "PEAK EVERYTHING"
(Amour apocalypse)
reż. Anne Émond
, Kanada
Film miał światową premierę w sekcji Directors’ Fortnight na Festiwalu w Cannes 2025, a następnie zostanie pokazany na Festiwalu w Toronto. Kanadyjska reżyserka Anne Émond
przedstawia romantyczną komedię o lękach klimatycznych i potrzebie bliskości. Bohater, pogrążony w depresji, odnajduje sens życia dzięki niespodziewanej miłości. Występują m.in.: Patrick Hivon
, Piper Perabo
i Gilles Renaud
. Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 18 września o godz. 12:00 podczas konferencji prasowej w Kinotece.