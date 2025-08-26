Newsy Filmy "Hamnet": Paul Mescal jako William Szekspir. Zobacz zwiastun ze zdjęciami Łukasza Żala
Filmy

"Hamnet": Paul Mescal jako William Szekspir. Zobacz zwiastun ze zdjęciami Łukasza Żala

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Hamnet%22%3A+Paul+Mescal+jako+William+Szekspir.+Zobacz+zwiastun+ze+zdj%C4%99ciami+%C5%81ukasza+%C5%BBala-162624
&quot;Hamnet&quot;: Paul Mescal jako William Szekspir. Zobacz zwiastun ze zdjęciami Łukasza Żala
Doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna nowego filmu twórczyni oscarowego "Nomadland" Chloe Zhao. "Hamnet" będący adaptacją bestsellerowej powieści New York Timesa autorstwa Maggie O'Farrell przygląda się losom Williama Szekspira i jego żony Agnes. Za produkcję filmu odpowiadają takie osobistości jak Sam Mendes oraz Steven Spielberg, a autorem zdjęć jest Łukasz Żal ("Zimna wojna", "Strefa interesów"). W rolach głównych wystąpili Jessie Buckley i Paul Mescal.

Premiera filmu planowana jest na wrzesień. Wówczas zostanie on pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Zobaczcie, jak się zapowiada.

"Hamnet" ze zdjęciami Łukasza Żala – zobacz zwiastun




Co wiemy o filmie "Hamnet"?



"Hamnet" jest ekranizacją bestsellerowej powieści New York Timesa autorstwa Maggie O'Farrell. Osadzona w elżbietańskiej Anglii historia przygląda się losom Williama Szekspira i jego żony Agnes. To kobieta, a konkretnie jej trauma po śmierci syna (tytułowego Hamneta), jest podstawą opowieści O'Farrell. Autorka pierwowzoru pracowała też przy scenariuszu filmu.

11-letni Hamnet ginie z powodu szalejącej na ulicach Londynu zarazy, a ból po stracie dziecka kontrastowany jest tu z coraz większymi sukcesami, które w teatrze odnosi ojciec rodziny. Powieść O'Farrell przedstawia emocjonalne, rodzinne i artystyczne konsekwencje tej straty, a sam film opisywany jest jako "głęboko ludzka i chwytająca za serce historia".



Oprócz Mescala i Buckley na ekranie pojawią się: Emily Watson ("Legenda Ochi"), Joe Alwyn ("The Brutalist"), Jacobi Jupe ("Piotruś Pan i Wendy"), Jack Shalloo ("Blitz") i David Wilmot ("Small Town, Big Story").

Powiązane artykuły Hamnet

Zobacz wszystkie artykuły

Hamnet  (2025)

 Hamnet

Najnowsze Newsy

Filmy

"Is This Thing On?": Zwiastun nowego filmu Bradleya Coopera. Śmieszny?

Nowa sekcja konkursowa na WFF: Konfrontacje. W programie filmy ze świata

Seriale

"Gra o Tron" oddaje sprawiedliwość kobietom – mówi serialowa Sansa

23 komentarze
Filmy

"Smashing Machine": Dwayne Johnson o niespodziewanych wyzwaniach na planie

1 komentarz
Filmy

"K-popowe łowczynie demonów" hitem w kinach. Czy Netflix zmieni politykę?

4 komentarze
Filmy

Snoop Dogg więcej nie pójdzie z wnukiem do kina. Powód? Woke

80 komentarzy
Filmy

"100 Nights of Hero": Baśń, groza i krew. Zobacz zwiastun. Gwiazdy w obsadzie!

3 komentarze