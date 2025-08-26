Newsy Seriale "Gra o Tron" oddaje sprawiedliwość kobietom – mówi serialowa Sansa
Seriale

"Gra o Tron" oddaje sprawiedliwość kobietom – mówi serialowa Sansa

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sophie+Turner+uwa%C5%BCa%2C+%C5%BCe+%22Gra+o+tron%22+oddaje+sprawiedliwo%C5%9B%C4%87+kobietom-162621
&quot;Gra o Tron&quot; oddaje sprawiedliwość kobietom – mówi serialowa Sansa
źródło: materialy promocyjne
Mimo zakończenia emisji serialu przeszło siedem lat temu, temat "Gry o tron" wciąż żyje wsród fanów na całym świecie. Dziś na przykład portal Variety przytacza fragment niedawnego wywiadu z Sophie Turner, wcielającą się w serialową Sansę. Aktorka zaznacza w nim, że jej zdaniem produkcja oddawała wiele sprawiedliwości swoim postaciom kobiecym. Turner podkreśliła to w odpowiedzi na obecną przed laty falę krytyki, która zarzucała "Grze o tron" nadużywanie scen seksualnych – często brutalnych wobec ekranowych bohaterek.

Co powiedziała Sophie Turner?



Ta krytyka mogła zresztą w przeszłości dotknąć pośrednio samą Turner. Scena z udziałem jej bohaterki, Sansy, została swego czasu uznana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii całego serialu. Mowa tu o sekwencji nocy poślubnej w 5. sezonie, gdy jej postać była brutalnie gwałcona przez swojego nowego serialowego męża, Ramsaya Boltona

Czułam — i nadal czuję — że "Gra o tron" zwracała uwagę na rzeczy, o których wiele osób mówiło w tonie: "O Boże, nie można czegoś takiego pokazywać". I rozumiem, że takie sceny mogą wywoływać trudne emocje, w pełni to rozumiem, ale miałam poczucie, że naprawdę oddajemy sprawiedliwość kobietom i ich wielowiekowej walce — z patriarchatem, z przedmiotowym traktowaniem, z nieustannymi napaściami seksualnymi. Nie znam chyba żadnej kobiety, która nie doświadczyłaby czegoś w tym rodzaju. [...] I dzieje się tak dlatego, że wciąż nie mówimy o tym wystarczająco głośno, unikamy tego tematu – powiedziała aktorka.

GettyImages-2218561520.jpg Getty Images © Jack Taylor


Mimo tego, Turner zdaje sobie sprawę, że gdyby serial był realizowany od początku w 2025 roku, wymagałby sygnalizowania potencjalnie traumatyzujących i bolesnych dla części widzów scen. W dalszej części rozmowy wspomina chociażby o konieczności wykorzystania tzw. "trigger warningów" – wyraźnych oznaczeń, przestrzegających przed drastycznymi elementami występującymi w produkcji.

Myślę, że gdyby "Gra o tron" miała premierę dziś, na pewno dodano by "trigger warningi". Ale jestem dumna, że byłam częścią serialu, który nie bał się pokazywać okrucieństw, jakich doświadczały kobiety w tamtych czasach. Czuję dumę, że mogłam być częścią tego dyskursu – dodała.

Przypomnijmy, że Sophie Turner była jedną z aktorek związanych z serialem przez wszystkie osiem sezonów jego trwania. W "Grze o tron" wcieliła się w postać Sansy Stark – najstarszej córki Starków z Winterfell, do końca zaangażowanej w podtrzymanie wpływów rodu na polityczną rzeczywistość Westeros.

7 wspaniałych: "Gra o tron"


Powiązane artykuły Sophie Turner

Zobacz wszystkie artykuły

Gra o tron  (2011)

 Gra o tron

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight  (2026)

 A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Gra o tron: Ostatnia warta  (2019)

 Gra o tron: Ostatnia warta

Najnowsze Newsy

Filmy

"Smashing Machine": Dwayne Johnson o niespodziewanych wyzwaniach na planie

Filmy

"K-popowe łowczynie demonów" hitem w kinach. Czy Netflix zmieni politykę?

4 komentarze
Filmy

Snoop Dogg więcej nie pójdzie z wnukiem do kina. Powód? Woke

38 komentarzy
Filmy

"100 Nights of Hero": Baśń, groza i krew. Zobacz zwiastun. Gwiazdy w obsadzie!

2 komentarze
VOD Seriale

Matthew McConaughey w nowym serialu twórcy "Detektywa"

Filmy

Nowy "Street Fighter": Gwiazdy gotowe do swoich ról. Zobacz zdjęcia

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Ukraiński minister spraw zagranicznych potępia Woody'ego Allena

51 komentarzy