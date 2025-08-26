Snoop Dogg o osobach LGBT+ w filmach dla dzieci: "Komu to w ogóle potrzebne?"

"Buzz Astral" zapisał się w historii jako pierwsza animacja dużego studia, która w otwarty sposób pokazała parę jednopłciową. I mimo że od premiery filmu minęło już kilka lat, fakt ten wciąż budzi kontrowersje. Swoimi wspomnieniami z seansu podzielił się ostatnio Snoop Dogg.
Snoop Dogg o trudnym seansie "Buzza Astrala"
Goszcząc w podcaście It's Giving, Snoop Dogg
podzielił się swoimi przemyśleniami na temat par jednopłciowych w filmach dla najmłodszych. Jedna z nich zaskoczyła muzyka podczas seansu animacji "Buzz Astral
", na którą wybrał się z wnukiem. Młody człowiek zaczął zadawać dziadkowi niewygodne pytania. Szczególnie interesowało go, jak doszło do tego, że dwie bohaterki spodziewają się dziecka.
Kadr z animacji "Buzz Asrtal"O cholera, nie pisałem się na to. Przyszedłem tu tylko zobaczyć film
– mówił Snoop Dogg
. To mnie rozwaliło. Boję się teraz iść do kina. Jeszcze zostanę wrzucony w sam środek afery, a nie mam na to odpowiedzi… To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: "Komu to w ogóle było w tym filmie potrzebne?". Przecież to dzieci. Musimy pokazywać im to w tym wieku? Będą zadawać pytania. A ja nie znam odpowiedzi.
