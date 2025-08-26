Newsy Filmy Snoop Dogg o osobach LGBT+ w filmach dla dzieci: "Komu to w ogóle potrzebne?"
Snoop Dogg o osobach LGBT+ w filmach dla dzieci: "Komu to w ogóle potrzebne?"

Variety
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
"Buzz Astral" zapisał się w historii jako pierwsza animacja dużego studia, która w otwarty sposób pokazała parę jednopłciową. I mimo że od premiery filmu minęło już kilka lat, fakt ten wciąż budzi kontrowersje. Swoimi wspomnieniami z seansu podzielił się ostatnio Snoop Dogg.

Snoop Dogg o trudnym seansie "Buzza Astrala"


Goszcząc w podcaście It's Giving, Snoop Dogg podzielił się swoimi przemyśleniami na temat par jednopłciowych w filmach dla najmłodszych. Jedna z nich zaskoczyła muzyka podczas seansu animacji "Buzz Astral", na którą wybrał się z wnukiem. Młody człowiek zaczął zadawać dziadkowi niewygodne pytania. Szczególnie interesowało go, jak doszło do tego, że dwie bohaterki spodziewają się dziecka.

Kadr z animacji "Buzz Asrtal"

O cholera, nie pisałem się na to. Przyszedłem tu tylko zobaczyć film – mówił Snoop Dogg. To mnie rozwaliło. Boję się teraz iść do kina. Jeszcze zostanę wrzucony w sam środek afery, a nie mam na to odpowiedzi… To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: "Komu to w ogóle było w tym filmie potrzebne?". Przecież to dzieci. Musimy pokazywać im to w tym wieku? Będą zadawać pytania. A ja nie znam odpowiedzi.

Z jakich filmów znamy Snoop Dogga?


Snoop Dogg wystąpił w takich filmach jak "Dzień próby", "The Wash. Hiphopowa myjnia", "Starsky i Hutch", "Straszny film 5", a w ostatnich latach "Nazywam się Dolemite", "Plażowy haj" czy "Dzienna zmiana". Mogliśmy go zobaczyć też w serialu gangsterskim "Black Mafia Family" oraz programie dla najmłodszych "Doggyland". Użyczał głosu m.in. bohaterom animacji "Rodzina Addamsów" i "Rodzina Addamsów 2" czy "Garfield".

Zobacz zwiastun animacji "Buzz Astral"


Będąca spin-offem "Toy Story" animacja "Buzz Astral" trafiła na ekrany w 2022 roku. Przypominamy jej zwiastun:


