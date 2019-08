"notofest" - Festiwal Filmowy Suwałki powstał z potrzeby szerzenia kultury oraz integracji środowisk twórczych. Na terenie najbardziej wysuniętego na północny wschód miasta Polski aranżujemy przestrzeń wymiany doświadczeń, z której będą mogli czerpać profesjonaliści, początkujący twórcy, a także miłośnicy sztuki filmowej.– mówi Jacek Chodkiewicz – Dyrektor Festiwalu.Sercem Festiwalu jest konkurs filmów krótkometrażowych "no to short", dedykowany wszystkim, którzy chcą być bliżej krótkich historii, czują w sobie nieodkryty talent i marzą, by zobaczyć swój film na dużym ekranie. W Jury konkursu w tym roku zasiądą: Kinga Dębska Marian Dziędziel oraz Arkadiusz Tomiak . Gościem specjalnym tegorocznej edycji "notofest" będzie Krzysztof Zanussi Ponadto, podczas Festiwalu, zaprezentujemy odważne i inspirujące, starannie wyselekcjonowane dzieła polskiej i zagranicznej kinematografii. Pokazom towarzyszyć będą liczne wydarzenia specjalne - m.in. spotkania i dyskusje z artystami, autorytetami w dziedzinie kinematografii. Dla początkujących filmowców przygotowaliśmy warsztaty z podstaw sztuki filmowej, na zaawansowanych czekają warsztaty scenariuszowe.Punktem kulminacyjnym i jednocześnie podsumowującym "notofest" – 3. Festiwal Filmowy Suwałki będzie Gala Finałowa. To moment, w którym zaprezentowanych zostanie 8 filmów nominowanych do nagrody "notofest Grand-Prix"."notofest" – Festiwal Filmowy Suwałki jest rozwijającą się imprezą cykliczną, której ambicją jest nie tylko szerzenie sztuki filmowej, ale także promocja pięknej Suwalszczyzny i całego województwa podlaskiego. Odbiorcami wydarzenia są mieszkańcy Podlasia oraz turyści odwiedzający Suwałki, miłośnicy sztuki filmowej oraz twórcy audiowizualni z całego kraju. Festiwal zakłada część branżową, warsztatową oraz przyjemne spędzenie czasu podczas nocnego kina plenerowego, zorganizowanego w samym centrum Suwałk – Placu im. Marii Konopnickiej.Więcej informacji na www.notofest.pl