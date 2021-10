Ćwierć wieku z Off Cinema w Poznaniu

Autor: Mikołaj Jazdon



Kiedy Piotr Majdrowicz, pomysłodawca i pierwszy dyrektor artystyczny festiwalu OFF CINEMA, inaugurował jego powstanie w 1996 roku, robił to z myślą o stworzeniu imprezy, która połączy w ramach jednego programu konkursowego dokonania filmowców amatorów (w większości wywodzących się z klubów filmowych), studentów pierwszego roku ze szkół filmowych i filmowców niezależnych (wówczas nie bardzo było jeszcze wiadomo, czy tacy w Polsce są). OFF CINEMA miał stać się festiwalem pokazującym filmy, których nie można zobaczyć w kinie, telewizji czy na kasetach VHS. Te założenia wyrażały intuicję Majdrowicza co do nadchodzących zmian w rodzimym kinie. Znalazła ona potwierdzenie w życiu. Wkrótce nastąpił w Polsce prawdziwy urodzaj filmów offowych i trwał aż do powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2005 roku. Wraz ze wsparciem i profesjonalnymi możliwościami, które za jego sprawą stały się dostępne dla młodych twórców, kino offowe przestało być dla nich pierwszą i główną przestrzenią realizowania filmów, szczególnie fabularnych. W tym samym czasie filmowy dokument, wdzierający się coraz śmielej na ekrany kinowe, z roku na rok zyskiwał na znaczeniu także jako część szeroko rozumianego kina niezależnego.W 2007 roku OFF CINEMA stało się tym, czym jest po dziś dzień – międzynarodowym festiwalem filmów dokumentalnych. Jego tegoroczna formuła ma charakter hybrydowy z projekcjami i widzami w salach kinowych Centrum Kultury ZAMEK oraz pokazami online. W obu konkursach, krótkometrażowym i pełnometrażowym, pokażemy w sumie 31 filmów dokumentalnych, w tym 20 spoza Polski. Zostały one wybrane spośród 524 zgłoszonych filmów z 79 krajów. Na pokazach specjalnych będzie można obejrzeć dokumenty muzyczne obok filmów o filmach, górach i alpinistach, krótkie metraże ze Studia Munka, a ponadto wybrane tytuły z repertuaru kinowego ostatnich miesięcy. Autorzy ważnych tegorocznych książek z literatury faktu spotkają się ze swoimi czytelnikami. Jacek Bławut , wybitny dokumentalista, operator filmowy, wykładowca z PWSFTviT w Łodzi, opiekun artystyczny filmów dokumentalnych realizowanych w łódzkiej filmówce i Szkole Wajdy, odbierze Platynowy Zamek, nagrodę specjalną wręczaną na OFF CINEMA od 2012 roku. Na zakończenie festiwalu, w niedzielę 24.10., będzie można obejrzeć wszystkie filmy uhonorowane Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Zamkami. Jak zawsze jest z czego wybierać i co oglądać na OFF CINEMA. Taka okazja zdarza się tylko raz w roku.