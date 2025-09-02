Pierwsza animacja Marvela dla dorosłych. Oto zwiastun "Marvel Zombies"

Marvel Entertainment z pomocą swojego kanału na platformie YouTube podzielił się właśnie pierwszym zwiastunem serialu animowanego "Marvel Zombies". Oczekiwany projekt będzie pierwszą produkcją animowaną Marvela skierowaną wyłącznie do dorosłych widzów. Zwiastun serialu prezentujemy wam poniżej.
"Marvel Zombies" – pierwszy zwiastun serialu
Premierujący 24 października "Marvel Zombies
" będzie nowym limitowanym serialem animowanym stacji Disney+ złożonym z czterech odcinków. Pomysł na jego realizację pojawił się na kanwie sukcesu odcinka "Zombie" serialu "A gdyby...?
", przedstawiającego alternatywne losy Marvelowskich superbohaterów.
Zgodnie z tytułem, nowa produkcja ma przedstawić realia MCU opanowanego przez nieokiełznaną epidemię zombie, a procesowi zarażenia mają ulec najwięksi twardziele komiksowego świata. Podstawą projektu jest seria komiksowa z 2005 roku autorstwa Roberta Kirkmana
, legendarnego twórcy komiksowego "The Walking Dead
".
Za reżyserię całości "Marvel Zombies
" odpowie Bryan Andrews
– autor dziewięciu odcinków "A gdyby...?
", a także scenarzysta seriali "Samuraj Jack
", "Gwiezdne wojny: Wojny Klonów
" czy "Primal
".
Co ważne, znaczna część postaci zostanie w oryginalnej wersji językowej zdubbingowana przez odtwórców ich filmowych, aktorskich wersji – na czele z Elizabeth Olsen
, Paulem Ruddem
, Wyattem Russellem
, Tessą Thompson
, Davidem Harbourem
, Florence Pugh
czy Hailee Steinfeld
.