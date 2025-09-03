Netflix: Top 10 tygodnia – Już nie "Wednesday". Kto na szczycie?

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 25-31.08.2025

10 Dom Home 2015 1h 34m Animacja Fantasy Przygodowy Tim Johnson USA Animacja Fantasy Przygodowy Jim Parsons Rihanna Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

9 Psi Patrol: Film Paw Patrol: The Movie 2021 1h 28m Animacja Familijny Cal Brunker Kanada USA Animacja Familijny Iain Armitage Marsai Martin Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

4 Porzucony Metruk Adam 2025 1h 31m Dramat Çağrı Vila Lostuvalı Turcja Dramat Mert Ramazan Demir Ada Erma Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

3 Pragnę tylko ciebie Fall for Me 2025 1h 45m Dramat Thriller Romans Sherry Hormann Niemcy Dramat Thriller Romans Svenja Jung Theo Trebs Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

1 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 25-31.08.2025

6 Huragan Katrina: Gdy rozpętało się piekło Katrina: Come Hell and High Water 2025 1h 11m Dokumentalny Geeta Gandbhir Samantha M. Knowles USA Dokumentalny (Sezon 1) Oto historia brutalnego przybrzeżnego huraganu, który z powodu ludzkich błędów i zaniedbań stał się kataklizmem. W trzech trzymających w napięciu i pełnych emocji odcinkach mieszkańcy Nowego Orleanu wspominają przeszłość, cieszą się teraźniejszością i rozważają przyszłość tego, co ich ukochane miasto przetrwało i czym stało się 20 lat później, a oni razem z nim. Serial bierze pod lupę tę tragedię, obnażając systemowe zaniedbania rządowe, które doprowadziły do bezbronności miasta w obliczu sztormu i niszczycielski wpływ Katriny, która nieodwracalnie zmieniła Nowy Orlean. Szczegółowe, wstrząsające i triumfalne relacje z pierwszej ręki oraz nigdy wcześniej niepublikowane nagrania ilustrują skalę Katriny, konsekwencje pęknięcia wałów przeciwpowodziowych i fuszerkę w procesie odbudowy.

3 Dwa groby Dos tumbas 2025 49m Thriller Kryminał Kike Maíllo Hiszpania Thriller Kryminał Kiti Mánver Álvaro Morte (Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

