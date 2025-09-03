Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – Już nie "Wednesday". Kto na szczycie?
Netflix: Top 10 tygodnia – Już nie "Wednesday". Kto na szczycie?

Netflix: Top 10 tygodnia – Już nie "Wednesday". Kto na szczycie?
"Wednesday" w końcu traci miejsce na szczycie. Uwielbiana produkcja spadła w końcu na miejsce czwarte. Jej miejsce zajął kolejny sezon komediodramatu "Moje życie z Walterami". Tymczasem demoniczna córka państwa Addamsów znowu pojawi się na ekranach - finałowa część drugiego sezonu właśnie trafiła na ekrany. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 25-31.08.2025



10
plakat filmu Dom

Dom

Home
2015
1h 34m

Animacja

Fantasy

Przygodowy

USA

Animacja

Fantasy

Przygodowy

Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

9
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

8
plakat filmu Sztuka ścigania się w deszczu

Sztuka ścigania się w deszczu

The Art of Racing in the Rain
2019
1h 49m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

Denny (Milo Ventimiglia) to kierowca wyścigowy bez reszty oddany swemu kochającemu, mądremu, przejawiającemu niemal ludzkie cechy psu o imieniu Enzo. Enzo (głos: Kevin Costner) jest dla Denny’ego więcej niż zwierzakiem domowym – to jego najlepszy przyjaciel. Pewnego dnia Denny poznaje nauczycielkę Eve (Amanda Seyfried); jakiś czas później zakochani pobierają się, wkrótce potem rodzi im się dziecko. Z pomocą Eve i Enzo Denny uczy się zasad życia rodzinnego, również w czasach kryzysu, korzystając z lekcji, które pobierał na torze wyścigowym.

7
plakat filmu Transformers: Przebudzenie bestii

Transformers: Przebudzenie bestii

Transformers: Rise of the Beasts
2023
2h 7m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

W tej pełnej adrenaliny przygodzie Optimus Prime i Autoboty podejmują największe jak dotąd wyzwanie. Kiedy pojawia się nowe zagrożenie zdolne do zniszczenia całej planety, muszą połączyć siły z potężną frakcją znaną jako Maximals. Gdy los ludzkości wisi na włosku, Noah (Anthony Ramos) i Elena (Dominique Fishback) zrobią wszystko, aby pomóc Transformerom w ostatecznej bitwie o ocalenie Ziemi.

6
plakat filmu Zakręcona miłość

Zakręcona miłość

Gobaekeui yeoksa
2025
2h 1m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

Opowieść o 19-letniej Park Se-ri, która chce wyprostować swoje wiecznie niesforne włosy, zanim zdecyduje się na wyznanie, które zmieni wszystko, ale na razie zajmuje się głównie kręceniem z nowym uczniem, Han Yun-seokiem.

5
plakat filmu Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Unknown Number: The High School Catfish
2025
1h 34m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.

4
plakat filmu Porzucony

Porzucony

Metruk Adam
2025
1h 31m

Dramat

Turcja

Dramat

Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

3
plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Romans

Niemcy

Dramat

Thriller

Romans

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

2
plakat filmu Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni

The Thursday Murder Club
2025
2h

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.

1
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 25-31.08.2025



10
plakat filmu Ubłocone

Ubłocone

En el barro
2025 -
52m

Dramat

Kryminał

Argentyna

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

9
plakat filmu W świecie paragrafów

W świecie paragrafów

Eseukwaieo: Byeonhosareul kkumkkuneun byeonhosadeul
2025

Dramat sądowy

Korea Południowa

Dramat sądowy

(Sezon 1) Młoda prawniczka z silnym kompasem moralnym dołącza do cenionej kancelarii, gdzie pod swoje skrzydła bierze ją zimny i wymagający mentor.

8
plakat filmu Rzeki przeznaczenia

Rzeki przeznaczenia

Pssica
2025
54m

Kryminał

Thriller

Brazylia

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek, ale ich drogi się przecinają.

7
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

6
plakat filmu Huragan Katrina: Gdy rozpętało się piekło

Huragan Katrina: Gdy rozpętało się piekło

Katrina: Come Hell and High Water
2025
1h 11m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Sezon 1) Oto historia brutalnego przybrzeżnego huraganu, który z powodu ludzkich błędów i zaniedbań stał się kataklizmem. W trzech trzymających w napięciu i pełnych emocji odcinkach mieszkańcy Nowego Orleanu wspominają przeszłość, cieszą się teraźniejszością i rozważają przyszłość tego, co ich ukochane miasto przetrwało i czym stało się 20 lat później, a oni razem z nim. Serial bierze pod lupę tę tragedię, obnażając systemowe zaniedbania rządowe, które doprowadziły do bezbronności miasta w obliczu sztormu i niszczycielski wpływ Katriny, która nieodwracalnie zmieniła Nowy Orlean. Szczegółowe, wstrząsające i triumfalne relacje z pierwszej ręki oraz nigdy wcześniej niepublikowane nagrania ilustrują skalę Katriny, konsekwencje pęknięcia wałów przeciwpowodziowych i fuszerkę w procesie odbudowy.

5
plakat filmu Bon appétit, Wasza Wysokość

Bon appétit, Wasza Wysokość

Pokgunui syepeu
2025 -
1h 20m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.

4
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

3
plakat filmu Dwa groby

Dwa groby

Dos tumbas
2025
49m

Thriller

Kryminał

Hiszpania

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

2
plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025
43m

Dramat

Thriller

Polityczny

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Polityczny

(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

1
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 2) Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.

