"Dzień świra" 24 września o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

24 września o godz. 20:00 w stołecznym Kinie iluzjon przy ul. Narbutta 50A odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" organizowanego przez Filmweb oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Zobaczymy wspólnie film, który wygrał plebiscyt "50 na 50" na ulubionego zwycięzcę Złotych Lwów, czyli głównej nagrody festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będzie to legendarny "Dzień świra" w reżyserii Marka Koterskiego.
Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych.
Możecie je nabyć, klikając TUTAJ
. Przed projekcją odbędzie się prelekcja dziennikarza Filmwebu, Macieja Satory.
Ale dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem?– pytał Boga w jednym ze swoich wierszy Andrzej Bursa. Słowa krakowskiego poety mogłyby być mottem "Dnia świra" Marka Koterskiego. Uniwersalny Polak Adaś Miauczyński powraca, by opowiedzieć o codziennych frustracjach każdego z nas: sąsiadach wyprowadzających psy pod naszymi oknami, podróżach PKP, braku pociechy w młodym pokoleniu (Może powtórzymy angielski?). Problemy bohatera sięgają jednak znacznie głębiej: romantyczna martyrologia, na której naród przez wieki budował swoją tożsamość, nie ma racji bytu w wolnym społeczeństwie przygotowującym się do zostania Europejczykami pełną gębą (aneksja do Unii Europejskiej nastąpiła dwa lata po premierze filmu). Powracający do roli Adasia po odsłonach z Cezarym Pazurą ("Nic śmiesznego", "Ajlawju") Marek Kondrat jest doskonały jako marudny neurotyk i niespełniony inteligent. Choć film to w gruncie rzeczy gorzka satyra, ironiczny humor, celne obserwacje i kwestie dialogowe, które weszły już do języka potocznego, sprawiają, że nawet za 2137 razem ogląda się go z przyjemnością i uśmiechem na ustach.
Pokazy z serii "Wielkie kino na wielkim ekranie"
odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, jaki film zostanie wyświetlony w Iluzjonie w ramach cyklu. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.