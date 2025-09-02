"Dzień świra" 24 września o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon.Możecie je nabyć, klikając. Przed projekcją odbędzie się prelekcja dziennikarza Filmwebu, Macieja Satory.Ale dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem?– pytał Boga w jednym ze swoich wierszy Andrzej Bursa. Słowa krakowskiego poety mogłyby być mottem "Dnia świra" Marka Koterskiego. Uniwersalny Polak Adaś Miauczyński powraca, by opowiedzieć o codziennych frustracjach każdego z nas: sąsiadach wyprowadzających psy pod naszymi oknami, podróżach PKP, braku pociechy w młodym pokoleniu (Może powtórzymy angielski?). Problemy bohatera sięgają jednak znacznie głębiej: romantyczna martyrologia, na której naród przez wieki budował swoją tożsamość, nie ma racji bytu w wolnym społeczeństwie przygotowującym się do zostania Europejczykami pełną gębą (aneksja do Unii Europejskiej nastąpiła dwa lata po premierze filmu). Powracający do roli Adasia po odsłonach z Cezarym Pazurą ("Nic śmiesznego", "Ajlawju") Marek Kondrat jest doskonały jako marudny neurotyk i niespełniony inteligent. Choć film to w gruncie rzeczy gorzka satyra, ironiczny humor, celne obserwacje i kwestie dialogowe, które weszły już do języka potocznego, sprawiają, że nawet za 2137 razem ogląda się go z przyjemnością i uśmiechem na ustach.Pokazy z seriiodbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, jaki film zostanie wyświetlony w Iluzjonie w ramach cyklu. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.