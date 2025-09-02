Newsy Filmy "Dzień świra" 24 września o godz. 20:00 w kinie Iluzjon
Filmy

"Dzień świra" 24 września o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Dzie%C5%84+%C5%9Bwira%22+24+wrze%C5%9Bnia+o+godz.+20%3A00+w+kinie+Iluzjon-162735
&quot;Dzień świra&quot; 24 września o godz. 20:00 w kinie Iluzjon
24 września o godz. 20:00 w stołecznym Kinie iluzjon przy ul. Narbutta 50A odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" organizowanego przez Filmweb oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Zobaczymy wspólnie film, który wygrał plebiscyt "50 na 50" na ulubionego zwycięzcę Złotych Lwów, czyli głównej nagrody festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będzie to legendarny "Dzień świra" w reżyserii Marka Koterskiego.

Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ. Przed projekcją odbędzie się prelekcja dziennikarza Filmwebu, Macieja Satory.


Ale dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem?–  pytał Boga w jednym ze swoich wierszy Andrzej Bursa. Słowa krakowskiego poety mogłyby być mottem "Dnia świra" Marka Koterskiego. Uniwersalny Polak Adaś Miauczyński powraca, by opowiedzieć o codziennych frustracjach każdego z nas: sąsiadach wyprowadzających psy pod naszymi oknami, podróżach PKP, braku pociechy w młodym pokoleniu (Może powtórzymy angielski?). Problemy bohatera sięgają jednak znacznie głębiej: romantyczna martyrologia, na której naród przez wieki budował swoją tożsamość, nie ma racji bytu w wolnym społeczeństwie przygotowującym się do zostania Europejczykami pełną gębą (aneksja do Unii Europejskiej nastąpiła dwa lata po premierze filmu). Powracający do roli Adasia po odsłonach z Cezarym Pazurą ("Nic śmiesznego", "Ajlawju") Marek Kondrat jest doskonały jako marudny neurotyk i niespełniony inteligent. Choć film to w gruncie rzeczy gorzka satyra, ironiczny humor, celne obserwacje i kwestie dialogowe, które weszły już do języka potocznego, sprawiają, że nawet za 2137 razem ogląda się go z przyjemnością i uśmiechem na ustach.

Pokazy z serii "Wielkie kino na wielkim ekranie" odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, jaki film zostanie wyświetlony w Iluzjonie w ramach cyklu.  Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu. 

Powiązane artykuły Dzień świra

Zobacz wszystkie artykuły

Dzień świra  (2002)

 Dzień świra

Wszyscy jesteśmy Chrystusami  (2006)

 Wszyscy jesteśmy Chrystusami

Nic śmiesznego  (1995)

 Nic śmiesznego

Baby są jakieś inne  (2011)

 Baby są jakieś inne

Najnowsze Newsy

Filmy

STEEZ: czy świat, w którym żyjemy, to symulacja?

VOD Seriale

"Glina. Nowy rozdział": Poznaj datę premiery, zobacz plakat

6 komentarzy
Filmy Multimedia

"Batman" Matta Reevesa jednak połączy się z DCU? Nowa teoria fanów

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Długa owacja dla "Smashing Machine". The Rock dostanie Oscara?

14 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Jude Law jako Putin, Amanda Seyfried jako reformatorka religijna

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Ma 100% na RT i właśnie został kandydatem Filipin

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: Disney królem kinowego lata

2 komentarze