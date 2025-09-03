Netflix: polski Top 10 tygodnia – wracamy na "Planetę Singli"

Kolejna część hitowej serii komedii romantycznych nie przestaje rozśmieszać Polaków. Czwarta "Planeta Singli" okazała się nową najpopularniejszą produkcją tygodnia, wyprzedzając międzynarodowego rekordzistę "K-popowe łowczynie demonów". Widzowie postawili też na serial "Dwa groby". Ta hiszpańska produkcja pokonała z kolei amerykańskie "Moje życie z Walterami". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Mina, 28-letnia artystka, gubi się w wielkiej, dziewiczej puszczy w zachodniej Irlandii. Kiedy znajduje w końcu schronienie, zupełnie nieświadomie razem z trójką nieznajomych, wpada w pułapkę. Każdej nocy zagubieni są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory. Nie widać ich, ale one widzą wszystko.
"Madame Web" to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.
Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!
Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?
Kiedy pierwszoroczniak Chris (Jacob Elordi) poznaje studentkę ostatniego roku, Sam (Tiera Skovbye), szybko się zakochują i planują wspólną przyszłość. W międzyczasie biznesmen Jorge (Adan Canto) spotyka stewardessę Leslie (Radha Mitchell) i wyrusza we własną miłosną podróż. Podczas gdy romans Chrisa i Sam się rozwija, Jorge zmaga się z postępującą chorobą i wkrótce te dwie historie miłosne krzyżują się w dramatycznych okolicznościach, wymuszając podjęcie bolesnych decyzji.
Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.
Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.
Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu "Oszusta z Tindera". Wspierany przez znajomego, Bogdana - zanurzonego po uszy w teoriach spiskowych - i zniechęcany przez Anię - przechodzącą terapię hormonalną po nieudanych próbach zajścia w ciążę - Tomek musi uratować Marcela przed straszną pomyłką.
(Sezon 1) "Moje życie z Walterami" to wzruszająca historia o dorastaniu, której bohaterką jest piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu Jackie Howard, osierocona w wyniku tragicznego wypadku. Dziewczyna porzuca swoje uprzywilejowane życie w Nowym Jorku i przeprowadza się do stanu Kolorado, aby zamieszkać z Katherine, swoją nową opiekunką i najlepszą przyjaciółką matki, która wraz z mężem George'em wychowuje dziesięcioro dzieci. Oswajając się stopniowo z nowym i chaotycznym wiejskim życiem, Jackie chce zrealizować swoje marzenie o dostaniu się na uczelnię Princeton. Sprawę utrudniają uczucia, jakimi darzy dwóch bardzo różnych braci Walterów - godnego zaufania kujona Alexa oraz tajemniczego i niepoukładanego Cole'a. Napięcia i uczucia, które Jackie próbuje wyprzeć, mogą pokrzyżować jej plany. Czy dziewczynie uda się pozostać wierną sobie i jednocześnie znaleźć miłość?
(Sezon 1) Oto historia brutalnego przybrzeżnego huraganu, który z powodu ludzkich błędów i zaniedbań stał się kataklizmem. W trzech trzymających w napięciu i pełnych emocji odcinkach mieszkańcy Nowego Orleanu wspominają przeszłość, cieszą się teraźniejszością i rozważają przyszłość tego, co ich ukochane miasto przetrwało i czym stało się 20 lat później, a oni razem z nim. Serial bierze pod lupę tę tragedię, obnażając systemowe zaniedbania rządowe, które doprowadziły do bezbronności miasta w obliczu sztormu i niszczycielski wpływ Katriny, która nieodwracalnie zmieniła Nowy Orlean. Szczegółowe, wstrząsające i triumfalne relacje z pierwszej ręki oraz nigdy wcześniej niepublikowane nagrania ilustrują skalę Katriny, konsekwencje pęknięcia wałów przeciwpowodziowych i fuszerkę w procesie odbudowy.
(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.
(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?
(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.