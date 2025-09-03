Netflix: polski Top 10 tygodnia – wracamy na "Planetę Singli"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 25-31.08.2025

10 The Watchers 2024 1h 42m Fantasy Horror Ishana Shyamalan USA Fantasy Horror Dakota Fanning Georgina Campbell Mina, 28-letnia artystka, gubi się w wielkiej, dziewiczej puszczy w zachodniej Irlandii. Kiedy znajduje w końcu schronienie, zupełnie nieświadomie razem z trójką nieznajomych, wpada w pułapkę. Każdej nocy zagubieni są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory. Nie widać ich, ale one widzą wszystko.

8 Psi Patrol: Film Paw Patrol: The Movie 2021 1h 28m Animacja Familijny Cal Brunker Kanada USA Animacja Familijny Iain Armitage Marsai Martin Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

7 Piep*zyć Mickiewicza 2 2025 1h 42m Obyczajowy Sara Bustamante-Drozdek Polska Obyczajowy Dawid Ogrodnik Weronika Książkiewicz Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

5 Porzucony Metruk Adam 2025 1h 31m Dramat Çağrı Vila Lostuvalı Turcja Dramat Mert Ramazan Demir Ada Erma Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

4 Pragnę tylko ciebie Fall for Me 2025 1h 45m Dramat Thriller Romans Sherry Hormann Niemcy Dramat Thriller Romans Svenja Jung Theo Trebs Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 25-31.08.2025

10 Moje życie z Walterami My Life with the Walter Boys 2023 - 46m Melodramat Jerry Ciccoritti Winnifred Jong USA Wielka Brytania Melodramat Nikki Rodriguez Sarah Rafferty (Sezon 1) " Moje życie z Walterami " to wzruszająca historia o dorastaniu, której bohaterką jest piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu Jackie Howard, osierocona w wyniku tragicznego wypadku. Dziewczyna porzuca swoje uprzywilejowane życie w Nowym Jorku i przeprowadza się do stanu Kolorado, aby zamieszkać z Katherine, swoją nową opiekunką i najlepszą przyjaciółką matki, która wraz z mężem George'em wychowuje dziesięcioro dzieci. Oswajając się stopniowo z nowym i chaotycznym wiejskim życiem, Jackie chce zrealizować swoje marzenie o dostaniu się na uczelnię Princeton. Sprawę utrudniają uczucia, jakimi darzy dwóch bardzo różnych braci Walterów - godnego zaufania kujona Alexa oraz tajemniczego i niepoukładanego Cole'a. Napięcia i uczucia, które Jackie próbuje wyprzeć, mogą pokrzyżować jej plany. Czy dziewczynie uda się pozostać wierną sobie i jednocześnie znaleźć miłość?

8 Huragan Katrina: Gdy rozpętało się piekło Katrina: Come Hell and High Water 2025 1h 11m Dokumentalny Geeta Gandbhir Samantha M. Knowles USA Dokumentalny (Sezon 1) Oto historia brutalnego przybrzeżnego huraganu, który z powodu ludzkich błędów i zaniedbań stał się kataklizmem. W trzech trzymających w napięciu i pełnych emocji odcinkach mieszkańcy Nowego Orleanu wspominają przeszłość, cieszą się teraźniejszością i rozważają przyszłość tego, co ich ukochane miasto przetrwało i czym stało się 20 lat później, a oni razem z nim. Serial bierze pod lupę tę tragedię, obnażając systemowe zaniedbania rządowe, które doprowadziły do bezbronności miasta w obliczu sztormu i niszczycielski wpływ Katriny, która nieodwracalnie zmieniła Nowy Orlean. Szczegółowe, wstrząsające i triumfalne relacje z pierwszej ręki oraz nigdy wcześniej niepublikowane nagrania ilustrują skalę Katriny, konsekwencje pęknięcia wałów przeciwpowodziowych i fuszerkę w procesie odbudowy.

1 Dwa groby Dos tumbas 2025 49m Kryminał Thriller Kike Maíllo Hiszpania Kryminał Thriller Kiti Mánver Álvaro Morte (Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel ( Kiti Mánver ), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

