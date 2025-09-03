Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – wracamy na "Planetę Singli"
Netflix: polski Top 10 tygodnia – wracamy na "Planetę Singli"

Netflix: polski Top 10 tygodnia – wracamy na &quot;Planetę Singli&quot;
Kolejna część hitowej serii komedii romantycznych nie przestaje rozśmieszać Polaków. Czwarta "Planeta Singli" okazała się nową najpopularniejszą produkcją tygodnia, wyprzedzając międzynarodowego rekordzistę "K-popowe łowczynie demonów". Widzowie postawili też na serial "Dwa groby". Ta hiszpańska produkcja pokonała z kolei amerykańskie "Moje życie z Walterami". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 25-31.08.2025



10
plakat filmu The Watchers

The Watchers

2024
1h 42m

Fantasy

Horror

USA

Fantasy

Horror

Mina, 28-letnia artystka, gubi się w wielkiej, dziewiczej puszczy w zachodniej Irlandii. Kiedy znajduje w końcu schronienie, zupełnie nieświadomie razem z trójką nieznajomych, wpada w pułapkę. Każdej nocy zagubieni są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory. Nie widać ich, ale one widzą wszystko.

9
plakat filmu Madame Web

Madame Web

2024
1h 56m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

"Madame Web" to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.

8
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

7
plakat filmu Piep*zyć Mickiewicza 2

Piep*zyć Mickiewicza 2

2025
1h 42m

Obyczajowy

Polska

Obyczajowy

Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

6
plakat filmu 2 Hearts

2 Hearts

2020
1h 41m

Melodramat

USA

Melodramat

Kiedy pierwszoroczniak Chris (Jacob Elordi) poznaje studentkę ostatniego roku, Sam (Tiera Skovbye), szybko się zakochują i planują wspólną przyszłość. W międzyczasie biznesmen Jorge (Adan Canto) spotyka stewardessę Leslie (Radha Mitchell) i wyrusza we własną miłosną podróż. Podczas gdy romans Chrisa i Sam się rozwija, Jorge zmaga się z postępującą chorobą i wkrótce te dwie historie miłosne krzyżują się w dramatycznych okolicznościach, wymuszając podjęcie bolesnych decyzji.

5
plakat filmu Porzucony

Porzucony

Metruk Adam
2025
1h 31m

Dramat

Turcja

Dramat

Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

4
plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Romans

Niemcy

Dramat

Thriller

Romans

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica. 

3
plakat filmu Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni

The Thursday Murder Club
2025
2h

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Planeta Singli 4: Wyspa

Planeta Singli 4: Wyspa

2025
1h 40m

Komedia rom.

Polska

Komedia rom.

W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu "Oszusta z Tindera". Wspierany przez znajomego, Bogdana - zanurzonego po uszy w teoriach spiskowych - i zniechęcany przez Anię - przechodzącą terapię hormonalną po nieudanych próbach zajścia w ciążę - Tomek musi uratować Marcela przed straszną pomyłką.


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 25-31.08.2025



10
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 1) "Moje życie z Walterami" to wzruszająca historia o dorastaniu, której bohaterką jest piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu Jackie Howard, osierocona w wyniku tragicznego wypadku. Dziewczyna porzuca swoje uprzywilejowane życie w Nowym Jorku i przeprowadza się do stanu Kolorado, aby zamieszkać z Katherine, swoją nową opiekunką i najlepszą przyjaciółką matki, która wraz z mężem George'em wychowuje dziesięcioro dzieci. Oswajając się stopniowo z nowym i chaotycznym wiejskim życiem, Jackie chce zrealizować swoje marzenie o dostaniu się na uczelnię Princeton. Sprawę utrudniają uczucia, jakimi darzy dwóch bardzo różnych braci Walterów - godnego zaufania kujona Alexa oraz tajemniczego i niepoukładanego Cole'a. Napięcia i uczucia, które Jackie próbuje wyprzeć, mogą pokrzyżować jej plany. Czy dziewczynie uda się pozostać wierną sobie i jednocześnie znaleźć miłość?

9
plakat filmu Ubłocone

Ubłocone

En el barro
2025 -
52m

Dramat

Kryminał

Argentyna

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

8
plakat filmu Huragan Katrina: Gdy rozpętało się piekło

Huragan Katrina: Gdy rozpętało się piekło

Katrina: Come Hell and High Water
2025
1h 11m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Sezon 1) Oto historia brutalnego przybrzeżnego huraganu, który z powodu ludzkich błędów i zaniedbań stał się kataklizmem. W trzech trzymających w napięciu i pełnych emocji odcinkach mieszkańcy Nowego Orleanu wspominają przeszłość, cieszą się teraźniejszością i rozważają przyszłość tego, co ich ukochane miasto przetrwało i czym stało się 20 lat później, a oni razem z nim. Serial bierze pod lupę tę tragedię, obnażając systemowe zaniedbania rządowe, które doprowadziły do bezbronności miasta w obliczu sztormu i niszczycielski wpływ Katriny, która nieodwracalnie zmieniła Nowy Orlean. Szczegółowe, wstrząsające i triumfalne relacje z pierwszej ręki oraz nigdy wcześniej niepublikowane nagrania ilustrują skalę Katriny, konsekwencje pęknięcia wałów przeciwpowodziowych i fuszerkę w procesie odbudowy.

7
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

6
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

5
plakat filmu Rzeki przeznaczenia

Rzeki przeznaczenia

Pssica
2025
54m

Thriller

Kryminał

Brazylia

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek, ale ich drogi się przecinają.

4
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

3
plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025
43m

Dramat

Thriller

Polityczny

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Polityczny

(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

2
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 2) Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.

1
plakat filmu Dwa groby

Dwa groby

Dos tumbas
2025
49m

Kryminał

Thriller

Hiszpania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

Zwiastun serialu "Moje życie z Walterami"



