Świat gier ma nowy hit

Hit na start

Zwiastun gry "Phantom Blade 0"

zadebiutował na PC i PS5 29 października. Na Steamie gra z miejsca stała się hitem. Według SteamDB tuż po premierze liczba grających osiągnęła poziom 300 tysięcy. W najlepszym momencie jednocześnie grało w nią ponad. Niemal wszyscy są pewni, że milion jednocześnie grających zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych godzin.Gra studia S-Game to połączenie klasycznej opowieści wuxia z dynamiczną, pełną emocji akcją napędzaną silnikiem Unreal Engine 5. Gracz wciela się w Soula, wojownika, któremu pozostało zaledwie 66 dni życia. Musi stawić czoła zabójcom, odkrywać spiski mogące doprowadzić do zagłady świata i bronić swoich wartości za cenę własnego życia.Patriarcha Zakonu zostaje zamordowany, a wina niesłusznie spada na Soula. Uciekając przed byłymi współbraćmi, sam omal nie ginie, ale dzięki pomocy uzdrowiciela opóźnia swą śmierć o 66 dni – te muszą wystarczyć mu na wykrycie właściwego zabójcy.