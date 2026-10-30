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Świat gier ma nowy hit

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Awiat+gier+ma+nowy+hit-169406
Świat gier ma nowy hit
Wygląda na to, że fani gier wideo mają nową obsesję. To dzieło chińskiego studia S-Game "Phantom Blade 0".

Hit na start



"Phantom Blade 0" zadebiutował na PC i PS5 29 października. Na Steamie gra z miejsca stała się hitem. Według SteamDB tuż po premierze liczba grających osiągnęła poziom 300 tysięcy. W najlepszym momencie jednocześnie grało w nią ponad 723 tys. osób. Niemal wszyscy są pewni, że milion jednocześnie grających zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych godzin.


Gra studia S-Game to połączenie klasycznej opowieści wuxia z dynamiczną, pełną emocji akcją napędzaną silnikiem Unreal Engine 5. Gracz wciela się w Soula, wojownika, któremu pozostało zaledwie 66 dni życia. Musi stawić czoła zabójcom, odkrywać spiski mogące doprowadzić do zagłady świata i bronić swoich wartości za cenę własnego życia.

Patriarcha Zakonu zostaje zamordowany, a wina niesłusznie spada na Soula. Uciekając przed byłymi współbraćmi, sam omal nie ginie, ale dzięki pomocy uzdrowiciela opóźnia swą śmierć o 66 dni – te muszą wystarczyć mu na wykrycie właściwego zabójcy.

Zwiastun gry "Phantom Blade 0"




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