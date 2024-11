Światowa premiera filmu "Być jak Mikołaj" na WATCH DOCS

To queerowa opowieść o dorastaniu i potrzebie akceptacji ze strony rodziców. Mikołaj wkracza w dorosłość. Ale zanim się usamodzielni, chce naprawić relację z ojcem, który nie pogodził się z jego procesem tranzycji. Transpłciowość syna traktuje jak "fazę", rodzaj fascynacji. Regularnie używa też jego imienia z aktu urodzenia. W tej intymnej historii rodzinnej kamera staje się katalizatorem, który ułatwia szukanie porozumienia. Bo choć Piotr od lat samodzielnie wychowuje Mikołaja, rozmowy o emocjach i tożsamości płciowej nie są jego mocną stroną.Obserwując je, trudno oprzeć się wrażeniu, że na drodze do porozumienia czeka ich jeszcze wiele zakrętów. Mikołaj będzie musiał stawić czoła kafkowskiemu systemowi sądowemu. Czy do tego czasu uda im się znaleźć wspólny język i razem dojrzeć do nowej rzeczywistości? (Marta Lityńska)Na wszystkich pokazach filmu (sobota 18:15 Kino Muranów oraz niedziela 17:00 KINOMUZEUM) obecni będą twórcy i bohaterowie filmu.Po sobotnim pokazie odbędzie się również debata "Pozew o akceptację" - rodzice boją się rozmów o genderowej tożsamości swoich dzieci. Podobnie nauczyciele, lekarze, politycy... Tak jakby dzieci LGBTQ+ żyły w innej rzeczywistości. Czego potrzebują od szkoły, społeczeństwa, państwa? Obecnie proces prawnego uzgodnienia płci w Polsce wymaga pozwania swoich rodziców do sądu. Co możemy zrobić, żeby wszystkim młodym osobom zapewnić pełnię praw i pewność, że nie są gorsze od innych?Debata będzie tłumaczona na polski język migowy a seanse są dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami w obszarze słuchu i wzroku: napisy rozszerzone oraz audiodeskrypcja - która jest udostępniana przy użyciu aplikacji Kino Dostępne. Aby skorzystać z audiodeskrypcji konieczne jest zainstalowanie aplikacji na telefonie i zabranie własnych słuchawek. Instrukcję działania aplikacji można znaleźć na stronie: kinodostepne.pl