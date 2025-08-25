"Fantastyczna 4": Tego w filmie nie zobaczymy. Jakie sceny usunięto?

Wiemy już, jakie sceny nie trafiły do kinowej wersji "Fantastycznej 4". Studiu wyraźnie zależało na tym, by film nie trwał dłużej niż dwie godziny, ale materiału powstało znacznie więcej. Wiele fragmentów musiało więc trafić do kosza – w tym występ Johna Malkovicha w roli Czerwonego Ducha. Okazuje się, że straciliśmy też wątki z Thingiem, H.E.R.B.I.E. i kilka ciekawych wątków fabularnych.
Bardzo możliwe, że niektóre z usuniętych scen trafią do wydania Blu-ray, ale inne z całą pewnością pozostaną na zawsze ukryte w siedzibie Marvela.
Dzięki jednemu z widzów, który brał udział w pokazach testowych (@Cryptic4KQual), wiemy, co ostatecznie nie trafiło do kinowej wersji "Fantastycznej 4
". Przede wszystkim, film miał pierwotnie otwierać specjalny program ABC celebrujący Pierwszą Rodzinę Marvela, a nie scena, w której Pan Fantastyczny dowiaduje się o ciąży Sue. Było o wiele więcej scen z Czerwonym Duchem i jego Super-Małpami
– podał widz, który zdecydował się zdradzić tajemnice Marvela. Czerwony Duch przygotował akcję, by utrzymać [Fantastyczną Czwórkę] z dala i dzięki temu ukraść ich statek, ale Pan Fantastyczny się zorientował. Pośpieszył z powrotem do Baxter Building, gdzie stoczył walkę z małpami i ostatecznie powstrzymał Czerwonego Ducha
.
Czerwony Duch
Na pokazach testowych była też taka scena, w której Pan Fantastyczny odwiedza Czerwonego Ducha w więzieniu i składa mu propozycję odkupieńczego zadania poza murami; następnie można było zobaczyć, jak złoczyńca buduje ze swoimi małpami most teleportacyjny.
Inne wycięte momenty to m.in. wizyta Sue u Człowieka-Kreta, kiedy ten rozważa bunt. Jak się okazuje, sceny z jego udziałem w Baxter Building zostały dodane po dokrętkach.
Wycięto też kilka scen dialogowych z siedziby drużyny, w tym rozmowę między Galactusem a bohaterami, gdy zorientował się, że zastawili na niego pułapkę na Times Square.
Zdecydowano się również na usunięcie jednej naprawdę mocnej sceny, kiedy to Ben wychodzi na nocny spacer i zostaje zaczepiony przez kilku facetów, którzy przebiegają obok niego. Później znajduje zmasakrowane ciało H.E.R.B.I.E.-ego w zaułku, z którego uciekli. Zabiera go do domu, a reszta jest tym zdarzeniem wstrząśnięta.
H.E.R.B.I.E
Wygląda na to, że usunięte sceny nie zmieniają fabuły, ale być może mogły dodać filmowi charakteru. Ostatecznie też trudno pogodzić się z faktem, że taka gwiazda jak John Malkovich
, który wcielił się w Czerwona Ducha, wylądował w koszu.
Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem.