Życie członka "Różowej brygady" podstawą filmowego scenariusza

W czasach COVID-19 Jeff Chan ) nie mogą narzekać na brak pracy. Wczoraj informowaliśmy o tym, że dla New Line przygotują komedię romantyczną. Dziś słyszymy o kolejnym ich projekcie, filmie, do którego napiszą scenariusz.Film inspirowany będzie randkowymi doświadczeniami Antoniego Porowskiego ). Opowie o tym, jakie jest życie uczuciowe osoby o płynnej seksualności. Porowski opracował zarys historii we współpracy z Kenyą Barrisem ), który będzie jednym z producentów.powstanie na potrzeby platformy Netflix.