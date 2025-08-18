Newsy Filmy Multimedia Kiedy "Frankenstein" Guillermo del Toro trafi na Netflix? Znamy datę
VOD / Filmy / Multimedia

Kiedy "Frankenstein" Guillermo del Toro trafi na Netflix? Znamy datę

https://www.filmweb.pl/news/Nowe+zdj%C4%99cia+z+%22Frankensteina%22+Guillermo+del+Toro.+Netflix+ujawnia+dat%C4%99+premiery-162505
Kiedy &quot;Frankenstein&quot; Guillermo del Toro trafi na Netflix? Znamy datę
Netflix ogłosił datę premiery filmu "Frankenstein" – najnowszego dzieła laureata Oscara Guillermo del Toro. To jedna z najbardziej osobistych produkcji w dorobku reżysera, stanowiąca jego interpretację klasycznej, mrocznej opowieści literackiej. 

O "Frankensteinie" Guillermo del Toro. Kiedy premiera?


Inspiracją do stworzenia własnej adaptacji tragicznej opowieści o naukowcu-filozofie Victorze Frankensteinie była dla Guillermo del Toro opublikowana w 1818 roku książka Mary Shelley, "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz". W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o granice życia i śmierci bohater odkrywa sposób nadania istnienia martwemu ciału. Eksperyment prowadzi do narodzin monstrum obdarzonego świadomością, niezwykłą siłą i głęboką, dramatyczną wrażliwością – a także do nieuchronnej konfrontacji między stwórcą a istotą, którą powołał do życia.


W głównych rolach występują: Oscar Isaac (jako Victor Frankenstein) oraz Jacob Elordi. Towarzyszą im Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Christian Convery.

Światowa premiera filmu odbędzie się podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie Frankenstein zostanie zaprezentowany jako jedna z najważniejszych produkcji tegorocznej edycji. Na Netflix film trafi 7 listopada.

Zobacz zwiastun filmu "Guillermo del Toro: Pinokio"


Aktualnie filmografię Guillermo del Toro zamyka zrealizowana dla Netfliksa animacja "Pinokio". Została ona nagrodzona m.in. Oscarem i Złotym Globem. Przypominamy jej zwiastun: 

Powiązane artykuły Frankenstein

Zobacz wszystkie artykuły

Frankenstein  (2025)

 Frankenstein

Frankenstein  (1994)

 Frankenstein

Ja, Frankenstein  (2014)

 Ja, Frankenstein

Victor Frankenstein  (2015)

 Victor Frankenstein

Najnowsze Newsy

Wideo

"Keeper": Pełny zwiastun nowego horroru Osgooda Perkinsa

1 komentarz
VOD

Pełna lista premier Netfliksa na sierpień 2025. Nowe filmy, seriale, programy

Filmy

Nowy "Władca Pierścieni" z Frodo i Gandalfem? Ian McKellen potwierdza

10 komentarzy
Seriale Multimedia

"Fallout": mamy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. Ghoul w Las Vegas

8 komentarzy
Filmy

TYLKO U NAS: kolejna gwiazda w obsadzie filmowej "Lalki"! Zagra kuzyna Łęckiej

32 komentarze
Gry

Gamescom 2025: Felix Falk o przyszłości targów i znaczeniu ochrony dziedzictwa gier

Filmy Multimedia

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online": Dokument o ślubie polskich influencerów?

55 komentarzy