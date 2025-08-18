Kiedy "Frankenstein" Guillermo del Toro trafi na Netflix? Znamy datę

Netflix ogłosił datę premiery filmu "Frankenstein" – najnowszego dzieła laureata Oscara Guillermo del Toro. To jedna z najbardziej osobistych produkcji w dorobku reżysera, stanowiąca jego interpretację klasycznej, mrocznej opowieści literackiej.
O "Frankensteinie" Guillermo del Toro. Kiedy premiera?
Inspiracją do stworzenia własnej adaptacji tragicznej opowieści o naukowcu-filozofie Victorze Frankensteinie była dla Guillermo del Toro
opublikowana w 1818 roku książka Mary Shelley
, "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz". W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o granice życia i śmierci bohater odkrywa sposób nadania istnienia martwemu ciału. Eksperyment prowadzi do narodzin monstrum obdarzonego świadomością, niezwykłą siłą i głęboką, dramatyczną wrażliwością – a także do nieuchronnej konfrontacji między stwórcą a istotą, którą powołał do życia.
W głównych rolach występują: Oscar Isaac
(jako Victor Frankenstein) oraz Jacob Elordi
. Towarzyszą im Mia Goth
, Felix Kammerer
, Christoph Waltz
, Lars Mikkelsen
, David Bradley
, Charles Dance
i Christian Convery.
Światowa premiera filmu odbędzie się podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie Frankenstein zostanie zaprezentowany jako jedna z najważniejszych produkcji tegorocznej edycji. Na Netflix film trafi 7 listopada.
Zobacz zwiastun filmu "Guillermo del Toro: Pinokio"
Aktualnie filmografię Guillermo del Toro
zamyka zrealizowana dla Netfliksa animacja "Pinokio
". Została ona nagrodzona m.in. Oscarem i Złotym Globem. Przypominamy jej zwiastun: