Newsy Seriale Multimedia "Fallout": mamy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. Ghoul w Las Vegas
Seriale / Multimedia

"Fallout": mamy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. Ghoul w Las Vegas

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Fallout%22%3A+mamy+pierwsze+zdj%C4%99cia+z+2.+sezonu.+Ghoul+w+Las+Vegas-162502
&quot;Fallout&quot;: mamy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. Ghoul w Las Vegas
W grudniu na platformie streamingowej Prime Video zadebiutuje drugi sezon serialu "Fallout". Dziś platforma zaprezentowała pierwsze zdjęcia z nowych odcinków. Możemy na nich zobaczyć głównych bohaterów granych przez Ellę Purnell, Waltona Gogginsa i Aarona Motena







"Fallout": o serialu



"Fallout" jest jedną z najdroższych produkcji Prime Video. Budżet pierwszego sezonu wyniósł 153 miliony dolarów. Serial okazał się jednym z trzech najchętniej oglądanych tytułów platformy. Od premiery w kwietniu 2024 roku obejrzało go ponad 100 milionów widzów na całym świecie.
    
Akcja serialu, będącego adaptacją serii popularnych gier wideo, rozgrywa się 200 lat po nuklearnej apokalipsie. Rezydenci luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni wyjść na powierzchnię zniszczonego Los Angeles. Ku ich zdumieniu świat na zewnątrz wygląda zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażali.

W rolach głównych wystąpili Ella Purnell (jako Lucy MacLean), Aaron Moten (jako Maximus) i Walton Goggins (jako Cooper Howard / Ghul), którym towarzyszyli m.in. Leslie Uggams, Zach Cherry, Rodrigo Luzzi oraz Kyle MacLachlan.

"Fallout": zwiastun 1. sezonu



Powiązane artykuły Fallout

Zobacz wszystkie artykuły

Fallout  (2024)

 Fallout

Fallout: Nuka Break  (2011)

 Fallout: Nuka Break

Fallout 3  (2008)

 Fallout 3

Fallout 2  (1998)

 Fallout 2

Najnowsze Newsy

Wideo

"Keeper": Pełny zwiastun nowego horroru Osgooda Perkinsa

1 komentarz
VOD

Pełna lista premier Netfliksa na sierpień 2025. Nowe filmy, seriale, programy

VOD Filmy Multimedia

Kiedy "Frankenstein" Guillermo del Toro trafi na Netflix? Znamy datę

Filmy

Nowy "Władca Pierścieni" z Frodo i Gandalfem? Ian McKellen potwierdza

10 komentarzy
Filmy

TYLKO U NAS: kolejna gwiazda w obsadzie filmowej "Lalki"! Zagra kuzyna Łęckiej

32 komentarze
Gry

Gamescom 2025: Felix Falk o przyszłości targów i znaczeniu ochrony dziedzictwa gier

Filmy Multimedia

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online": Dokument o ślubie polskich influencerów?

55 komentarzy