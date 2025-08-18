"Fallout": mamy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. Ghoul w Las Vegas

W grudniu na platformie streamingowej Prime Video zadebiutuje drugi sezon serialu "Fallout". Dziś platforma zaprezentowała pierwsze zdjęcia z nowych odcinków. Możemy na nich zobaczyć głównych bohaterów granych przez Ellę Purnell, Waltona Gogginsa i Aarona Motena.
"Fallout": o serialu
"Fallout
" jest jedną z najdroższych produkcji Prime Video. Budżet pierwszego sezonu wyniósł 153 miliony dolarów. Serial okazał się jednym z trzech najchętniej oglądanych tytułów platformy. Od premiery w kwietniu 2024 roku obejrzało go ponad 100 milionów widzów na całym świecie.
Akcja serialu, będącego adaptacją serii popularnych gier wideo, rozgrywa się 200 lat po nuklearnej apokalipsie. Rezydenci luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni wyjść na powierzchnię zniszczonego Los Angeles. Ku ich zdumieniu świat na zewnątrz wygląda zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażali.
W rolach głównych wystąpili Ella Purnell
(jako Lucy MacLean
), Aaron Moten
(jako Maximus) i Walton Goggins
(jako Cooper Howard / Ghul), którym towarzyszyli m.in. Leslie Uggams
, Zach Cherry
, Rodrigo Luzzi
oraz Kyle MacLachlan
.
"Fallout": zwiastun 1. sezonu