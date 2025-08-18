Newsy "Keeper": Pełny zwiastun nowego horroru Osgooda Perkinsa
Wideo

Studio Neon zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun nowego filmu Osgood Perkinsa. Światowa premiera horroru "Keeper" została zaplanowana na 14 listopada. Na polskie ekrany film trafi tydzień później, tj. 21 listopada.

Osgood Perkins jak nikt potrafi zaintrygować. Po tajemniczym teaserze przyszła pora na pełny zwiastun. Tym razem seria nastrojowych i niepokojących kadrów jest ilustracją dla wewnętrznego monologu dwojga bohaterów – Liz (Tatiana Maslany) i Malcolma (Rossif Sutherland). 

Dlaczego to zawsze musi się kończyć? Czy jest jakiś sposób, aby utrzymać miłość przy życiu? Czy ja w ogóle znam tego mężczyznę / tę kobietę? Czy to jego / jej twarz widzę, gdy zamykam oczy? A może to tylko maska, którą nosi? Zawsze tam jest, patrząc na mnie – mówią. Na końcu oboje dochodzą do wniosku, że to druga osoba jest tytułowym "Keeperem".  Krótkie wideo znajdziecie poniżej: 



Grająca Liz Tatiana Maslany miała już okazję współpracować z Perkinsem przy "Małpie". W pozostałych rolach m.in. Erin Boyes, Tess Degenstein, Claire Friesen i Christin Park. Autorem scenariusza jest Nick Lepard, którego debiut – horror "Dangerous Animals" – trafił na ekrany w tym roku.


Skąd znamy Osgood Perkinsa?


Osgood Perkins, syn Anthony'ego Perkinsa, to amerykański reżyser, scenarzysta i aktor. Zadebiutował rolą – a jakże! – małego Normana Batesa w "Psychozie II", czyli kontynuacji legendarnego filmu Alfreda Hitchcocka. Zagrał też m.in. w "Wilku", "Legalnej blondynce" czy – gościnnie – serialach "Agentka o stu twarzach" i "Powrót na October Road", a ostatnio w "Nie!" Jordana Peela i wyreżyserowanej przez siebie "Małpie", której scenariusz napisał na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Jako reżyser zadebiutował w 2015 roku horrorem "Zło we mnie". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "I Am the Pretty Thing That Lives in the House", "Małgosia i Jaś" czy "Kod zła". 

