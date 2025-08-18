Newsy Filmy TYLKO U NAS: kolejna gwiazda w obsadzie filmowej "Lalki"! Zagra kuzyna Łęckiej
TYLKO U NAS: kolejna gwiazda w obsadzie filmowej "Lalki"! Zagra kuzyna Łęckiej

TYLKO U NAS: kolejna gwiazda w obsadzie filmowej &quot;Lalki&quot;! Zagra kuzyna Łęckiej
źródło: materialy promocyjne
autor: Paweł Drabik
Trwają zdjęcia do nowej filmowej adaptacji kultowej powieści "Lalka" pióra Bolesława Prusa. W obsadzie znaleźli się m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Maria DębskaMaja Komorowska i Karolina Gruszka. Dziś dowiedzieliśmy się, że w filmie wystąpi również Mateusz Damięcki, któremu przypadła rola Kazimierza Starskiego.        

"Lalka": kim jest Kazimierz Starski?



Starski to kuzyn Izabeli Łęckiej. Choć wywodzi się z bogatej rodziny, cały majątek roztrwonił na hazard i podróże. Teraz ten zepsuty kobieciarz próbuje znaleźć bogatą żonę, która pozwoli mu wyjść z długów i zapewni dostatnie życie. Starski w interpretacji Damięckiego ma być postacią pełną uroku, sprytu i niejednoznacznych intencji. Starski? Może i bezczelny, próżny, pewny siebie i interesowny... ale za to najprzystojniejszy ze wszystkich! I jak tu się w nim nie zakochać? - komentuje aktor.      

Foto: Paweł Drabik

Reżyserem nowej "Lalki" jest Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"). Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński jr ("Boże Ciało", "Wołyń", "Wesele"). Kostiumy przygotowała Katarzyna Lewińska. Odpowiedzialnymi za scenografię są Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński i Anna Mocny. Stanowisko producenta piastuje Radosław Drabik z Gigant Films ("Planeta Singli", "Juliusz", "Masz ci los!", "Rozwodnicy").  

Mateusz Damięcki rozpoczął karierę aktorską jeszcze jako dziecko na początku lat 90. W 2004 roku ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od początku związany z teatrem, m.in. ze sceną Teatru Nowego, Współczesnego, Syrena, Teatru Polonia i Och-Teatr. W jego filmografii znajdziemy takie głośne tytuły ja "Przedwiośnie", "Jutro idziemy do kina", "Kochaj i tańcz", "O psie, który jeździł koleją" oraz "Furioza".    

"Lalka" na wielkim i małym ekranie



Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.    

Przypomnijmy, że do tej pory "Lalka" doczekała się dwóch ekranizacji. W 1968 roku w kinach zadebiutował film Wojciecha Hasa z Mariuszem Dmochowskim i Beatą Tyszkiewicz w rolach Wokulskiego i Łęckiej. Z kolei w 1977 roku książkę Prusa przeniósł na ekran w formie serialu Ryszard Ber. Gwiazdami tej produkcji byli Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek

TOP: najlepsze ekranizacje polskiej literatury



