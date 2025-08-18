Gamescom 2025: Felix Falk o przyszłości targów i znaczeniu ochrony dziedzictwa gier

Gamescom jako globalna scena

Międzynarodowe partnerstwa i polityka

Ochrona dziedzictwa gier

Niemcy sercem światowego gamingu?

Ludzka strona dyrektora Gamescomu

Felix Falk podkreśla, że sukces Gamescomu wynika przede wszystkim z jego ciągłej ewolucji. "" – wyjaśnia. Jak podaje, sam tylko Opening Night Live w 2024 roku przyciągnął niemal 50 milionów widzów z całego świata. "".Dzięki temu wydarzenie pozostaje jedną z najważniejszych scen dla ogłoszeń i premier gier. "" – tłumaczy Falk. To odróżnia je od stricte cyfrowych pokazów i sprawia, że w Kolonii spotykają się fani, twórcy i przedstawiciele biznesu z całego świata.Tegoroczna edycja ma również wyjątkowy wymiar dzięki współpracy z Tajlandią, pierwszym krajem Azji Południowo-Wschodniej oficjalnie partnerskim dla Gamescomu. Falk uważa, że to kamień milowy w otwieraniu nowych drzwi dla międzyregionalnej współpracy. "Gamescom pomaga łączyć firmy i projekty między kontynentami. Dzięki satelitom, takim jak Gamescom Latam w Brazylii czy Gamescom Asia w Bangkoku, wydarzenie stało się globalnym ekosystemem, który wspiera branżę przez cały rok".Jednak Gamescom to nie tylko festiwal gier dla fanów. To także ważne miejsce spotkań polityków i decydentów. "" – zaznacza Falk. Jak dodaje, delegacje z całego świata odwiedzają targi, by przekonać się o gospodarczym i kulturowym potencjale medium.Jednym z ważnych tematów rozmowy była także ochrona dziedzictwa kulturowego gier. Falk nie zgadza się z opinią, że branża przez lata zaniedbywała ten temat. "" – podkreśla.Jednocześnie zaznacza, że sprawa nie jest prosta: "".Falk przypomina też, że w ramach Gamescom Congress odbywają się panele poświęcone temu zagadnieniu z udziałem ekspertów z muzeów i archiwów. Jego zdaniem ochrona gier powinna być wspólnym zadaniem branży i całego społeczeństwa: "".Zapytany o priorytety dla niemieckiej branży gier, Falk przedstawił ambitną wizję: "".Falk liczy, że w ciągu dziesięciu lat Niemcy wejdą do światowej czołówki producentów gier. "" – tłumaczy.W praktyce oznacza to zarówno inwestycje w młodych twórców, jak i wspieranie dużych studiów, które mogłyby rywalizować z gigantami z innych rynków. Falk wierzy, że sukces Gamescomu jako wydarzenia pokazuje potencjał kraju: "".Na koniec rozmowy padło lżejsze pytanie – o ulubione gry samego Falka. Choć nie chciał wybierać topowej piątki, by nie urazić członków stowarzyszenia, zdradził, że jego rodzina regularnie wraca do jednego tytułu. "" – przyznał z uśmiechem.Choć przed Gamescomem nie ma chwili na rozrywkę, Falk zapowiedział, że po zakończeniu targów znajdzie czas, by nadrobić zaległości. "" – dodał.