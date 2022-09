14. Nagrody PISF rozdane

Animacja kultury filmowej:

Znamy laureatów Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w siedmiu kategoriach- Animacja kultury filmowej, Innowacja lub rozwiązanie technologiczne, Krytyka filmowa, Książka o tematyce filmowej, Dystrybucja polskiego filmu, Debiut roku i Plakat filmowy. Statuetki zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 września br. podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.- Działalność Warszawskiej Szkoły FilmowejNagrodę w tej kategorii wręczył Dyrektor PISF Radosław Śmigulski.- Platforma streamingowa 35mm.onlineNagroda do zwycięzców powędrowała z rąk Ewy Piaskowskiej - Diana DąbrowskaStatuetkę laureatce wręczyła Agata Szymańska - "KIEŚLOWSKI. Od Bez końca do końca" autorstwa Krzysztofa Piesiewicza To Lena Góra była tą osobą, która wręczyła statuetkę w tej kategorii.- Dystrybucja filmu " Zabij to i wyjedź z tego miasta Twórcy filmu zostali uhonorowani statuetką, którą wręczył Rafał Zawierucha - Zespół Edukatorów FilmowychNagrodzeni w tej kategorii statuetkę odebrali z rąk Jakuba Gierszała - " Teściowie " autorstwa Maksa Bereskiego (©Plakiat)Statuetkę w tej kategorii wręczył zwycięzcy Andrzej Pągowski Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury. Nominowanych w tym roku wskazała Kapituła w składzie: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, kierowniczka Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Aleksandra Świerczewska, historyczka sztuki i kuratorka Hanna Wróblewska, producentka filmowa Aneta Hickinbotham , historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, publicysta Wiesław Kot oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika "Polityka" Janusz Wróblewski.