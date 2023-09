15. Gala Nagród PISF – znamy laureatów

Laureaci 15. Edycji nagród PISF

Laureatów, a wcześniej nominowanych wybrała kapituła w składzie: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, dziennikarz i autor książek Wiktor Krajewski, historyczka sztuki i kuratorka Hanna Wróblewska, krytyk filmowy i publicysta Łukasz Adamski, producentka filmowa Aneta Hickinbotham, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, krytyk filmowy i publicysta Wiesław Kot oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika "Polityka" Janusz Wróblewski.Kandydatów zgłaszać mogły instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury. Poniżej przedstawiamy nominowanych za rok 2022.Nagrodę PISF w kategorii Animacja kultury filmowej przyznano 19. Edycji festiwalu filmowego Millenium Docs Against Gravity "za dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcie o międzynarodowej renomie, które w 2022 roku przyciągnęło imponującą liczbę ponad 138 tysięcy widzów".Nagrodę PISF w kategorii Innowacja lub rozwiązanie technologiczne przyznano Event owi Nowych Technologii Zdjęć Filmowych "za szkolenie dla profesjonalistów i początkujących filmowców umożliwiające odkrywanie tajemnic sztuki operatorskiej z zastosowaniem najnowszych technologii".Nagrodę PISF w kategorii Krytyka filmowa otrzymał Artur Zaborski "za łączenie działalności festiwalowej z profesjonalnymi relacjami filmowymi z różnych zakątków świata".Nagrodę PISF w kategorii książka o tematyce filmowej otrzymało "Wesele. Filmowa mandala" pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka – "za stworzenie wyczerpującej monografii, która może służyć jako wzorzec wielopłaszczyznowej analizy akademickiej".Nagrodę PISF w kategorii Dystrybucja polskiego filmu otrzymała firma Gutek Film za kinową dystrybucję filmu " IO Jerzego Skolimowskiego – "za przeobrażenie kina artystycznego w najgłośniejsze filmowe wydarzenie i jedną z najczęściej dyskutowanych premier filmowych".Nagrodę PISF w kategorii Debiut roku otrzymał Damian Kocur . Laur trafił w jego ręce "za pełnometrażowy debiut " Chleb i sól ", będący autentycznym i wrażliwym kinem społecznym".Nagrodę PISF w kategorii Plakat filmowy otrzymał plakat do filmu " Chleb i sól " autorstwa Maksa Bereskiego (Plakiat) – "za stworzenie artystycznie wysmakowanego plakatu będącego w pełni autonomicznym dziełem".Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur Wolski. Towarzyszy jej nagroda pieniężna w wysokości 15 tysięcy złotych.Tegoroczną Galę poprowadziła Anna Jankowska, a uświetniły ją występy muzyczne Aleksandry Szwed Macieja Musiałowskiego z towarzyszeniem orkiestry Piotra Salabera.