15. Mastercard OFF CAMERA - 100 000 PLN dla polskiego kina

Majówka, niekoniecznie w stylu hygge, walka o marzenia, słodko-gorzkie opowieści o rolach, z których chcemy wyjść. Filmy z Konkursu Polskich Filmów Fabularnych to przegląd tego, co w rodzimym kinie najciekawsze i najbardziej wartościowe. Co zobaczymy podczas 15. Mastercard OFF CAMERA i do kogo trafi 100 000 PLN? Sonata " to oparta na faktach historia Grzegorza Płonki (znakomita rola debiutanta Michała Sikorskiego ) - utalentowanego, niepełnosprawnego pianisty, nazywanego też "Beethovenem z Murzasichla". Wyposażony w aparat słuchowy oraz ogromną determinację, zarówno swoją, jak i ze strony rodziców, Grzegorz marzy o tym, by zostać pianistą i wystąpić w filharmonii przed publicznością. Mało kto wierzy jednak, że cel, jaki postawił przed sobą niedosłyszący chłopak, może się spełnić. Dla bohatera “ Sonaty " nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Przełamywanie barier, pokonywanie własnych ograniczeń, ale i siła płynąca z marzeń to główne tematy fabularnego debiutu Bartosza Blaschke . Filmu pełnego ciepła, empatii oraz bezinteresownej wiary w drugiego człowieka.Tytułowa " Magdalena " z debiutu Filipa Gieldona to młoda kobieta, która komunikuje się ze światem poprzez muzykę. Nocami próbuje swoich sił w klubie, marząc o karierze didżejki. W ciągu dnia stara się zajmować pięcioletnią córką. Z racji dysfunkcji trudno jest jej znaleźć i utrzymać stałą pracę. Również sytuacja w domu staje się coraz bardziej napięta. Kiedy na swojej drodze spotyka znaną didżejkę Julię, która bierze ją pod swoje skrzydła i obiecuje wyjazd do Berlina, zaczyna wierzyć, że wszystko się ułoży. Niestety, traumatyczna przeszłość, od której Magdalena ucieka, zaczyna ją doganiać i niszczyć. Opowiadana w dużej mierze za pomocą dźwięków i gestów kameralna historia ujmuje za sprawą nowej ciekawej twarzy w polskim kinie, jaką jest utalentowana Magdalena Żak - grająca tytułową rolę.Czy totalnie inne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy możliwy jest życiowy bis? To pytania, które zadaje film " Piosenki o miłości ". Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu aktorowi. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę. Tomasz Habowski zrobił film subtelny, nienachalny, budzący sympatię. Jego " Piosenki o miłości " to nie tylko historia rodzącego się uczucia, buntu czy walki o niezależność, ale też ujmujący pejzaż miasta, które staje się kolejnym ważnym bohaterem. W rolach głównych Justyna Święs znana z kapeli The Dumplings i Tomasz Włosok , jeden z najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia.Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na sielankowym kempingu na duńskiej wyspie Bornholm. To miejsce, gdzie na chwilę można zwolnić, złapać oddech i zmienić nieco perspektywę. Jednak nie tym razem. Incydent, do jakiego dochodzi między dziećmi na początku wyjazdu, wywołuje wzajemne tarcia i falę kryzysu w relacjach łączących bohaterów. " Fucking Bornholm Anny Kazejak dotyka tematu tożsamości w czasach, gdy znane wzorce przestały mieć znaczenie. Kryzys w związku, problemy z komunikacją, zmęczenie oczekiwaniami innych – to problemy, z jakimi zmierzyć się musi pokolenie dzisiejszych czterdziestolatków w tym rozpisanym na kilka wyraźnych głosów intrygującym komediodramacie.Konkurs jest częścią projektu "Obraz świata / Świat w obrazach". Do zobaczenia w Krakowie podczas 15. Mastercard OFF CAMERA od 29 kwietnia do 8 maja. Więcej informacji dotyczących programu można znaleźć na www.offcamera.pl