OFF SCENA – muzyczna strona 15. Mastercard OFF CAMERA

Siedem wieczorów, kilkanaście spotkań z najciekawszymi reprezentantami muzyki alternatywnej z Polski i ze świata - OFF Scena to muzyczna część Festiwalu MASTERCARD OFF CAMERA . Artyści rokrocznie wymykają się gatunkowym etykietom i nie przestają zaskakiwać. Czego możemy się spodziewać?Majówkę otworzy elektronika w przewrotnym i nieoczywisty wydaniu. Na scenie krakowskiego Klubu Spotkań Poczta Główna po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje się rumuński duet Balkan Taksim. Zespół zdążył sobie wyrobić brzmienie, którego nie powstydziłyby się zarówno główne sceny festiwali muzyki elektronicznej, jak i te prezentujące najnowsze oblicze world music - wszystko za sprawą tureckich instrumentów strunowych zestawionych z nasyconymi basami, elektronicznymi kompozycjami.Kolejnego dnia scena krakowskiego KS Poczty Głównej wybrzmi w rytmie indie-rockowego DIY. Brzmi to zagadkowo, ale już pierwszy kontakt z muzyką Brytyjczyków z Plastic Mermaids przeniesie publiczność w mentalnie beztroskie miejsce. Przestrzenne, gitarowe pasaże pełne surferskiej beztroski i otulający, oniryczny głos Douglasa Richardsa są warte tego, by poniedziałkowy wieczór - 2 maja - spędzić w Krakowie i bawić się w ramach OFF SCENY.Trudno wyobrazić sobie festiwalowy repertuar bez rapu. Dlatego w podczas trzeciego wieczóru w KS Poczty Głównej najważniejszy będzie CUKIER. Ten duetto planeta bytująca w innej niż Droga Mleczna galaktyce. Ich kawałki zjednały sobie fanów ze wszystkich narożników sceny alternatywnej, znajdując uznanie również u wymagającego odbiorcy muzyki rap. Najlepszym tego przykładem jest singiel "1,03 zł", z ostatnio wydanej EP-ki "KĘDZIERZYN-KOŹLE", będący ukłonem w stronę polskiej raptradycji sprzed kilku dekad.Jak brzmi rasowy indie pop-rock wprost z Kijowa? Nie możecie przegapić występu Brunettes Shoot Blondes. Czwartkowy wieczór, 5 maja, należy właśnie do nich. Odsłuchania ich utworów można liczyć w setkach tysięcy i nic dziwnego - ich piosenki pełne pozytywnych wibracji pozostają w głowie na długo.Offscenowy piątek będzie należeć do młodego i niezwykle uzdolnionego Janna. Nie dajcie się zwieść subtelnej aparycji, tajemniczemu spojrzeniu i delikatnemu głosowi. Kiedy ten chłopak poczuje scenę pod nogami, wszelkie konwenanse przestają mieć znaczenie. Intymne popowe ballady zamieniają w pop performans.Jakub Skorupa potrzebował trochę czasu, żeby zapisać swój "Zeszyt pierwszy" do końca. Dobre teksty potrzebują czasu, żeby dojrzeć - tak z pewnością było w przypadku debiutanckiego krążka śląskiego artysty. Koncert zamykający tegoroczną edycję OFF Scenę będzie ostatnią muzyczną wycieczką proponowaną przez Festiwal.OFF Scena to spotkania z nowymi brzmieniami, wyjątkowymi artystami, najnowszymi wydawnictwami, ale przede wszystkim z ludźmi. Podczas 7 wieczorów usłyszymy różną gatunkowo muzykę – od rocka, przez rap, po elektronikę. Do zobaczenia w Klubie Spotkań Poczta Główna (ulica Świętokrzyska 31/33). Do zobaczenia w dniach 1-7 maja.OFF SCENA to zadanie realizowane w ramach projektu "Sztuka ponad podziałami" dofinansowanego z Programu "Kultura", Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.