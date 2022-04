Niektórym za rekomendację wystarczyłoby nazwisko Martina Scorsesego w roli współproducenta. My nie chcemy iść na łatwiznę, dlatego dodamy, że debiutująca za kamerą Antoneta Alamat Kusijanovic zaskoczy Was dojrzałością i biegłością, z jaką porusza się w filmowej materii. Umieszczając swoją bohaterkę między przemocą a pożadaniem, reżyserka snuje opowieść o trudach dojrzewania i poszukiwaniu odwagi do przeciwstawienia się autorytetom. " Murena " to przejmujące dzieło o kobiecej sile i dążeniu do emancypacji, które zostanie z Wami jeszcze długo po opuszczeniu sali kinowej.