17 Festiwal AfryKamera: Premiera kandydata Brazylii do Oscara

30 września w warszawskiej Kinotece rozpocznie się 17. festiwal AfryKamera – wyjątkowe wydarzenia poświęcone kulturze afrykańskiej. Tegoroczna edycja festiwalu zawędruje również do innych miast Polski: Szczecina, Wrocławia, Łodzi, Konina, Rzeszowa, Krakowa, Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego. A od 22 października filmy festiwalowe będzie można oglądać online na platformie VOD.WARSZAWA.Pełen program festiwalu oraz bilety na pokazy są już dostępne!Podczas tegorocznej edycji festiwalu można będzie zobaczyć 33 filmy, w tym filmy fabularne, dokumentalne, krótkometrażowe i animacje. Program festiwalu skupia się wokół dwóch głównych wątków tematycznych "Africa mon amour" oraz "Korzenie Muzyki". Pojawi się też wątek afrofuturyzmu, do którego nawiązuje projekt plakatu autorstwa Honoraty Karapudy przy wsparciu niezwykłych afrykańskich artystów."Africa mon amour" – to miłosne spojrzenie na kontynent. Wątek, który będzie mówił o miłości między ludźmi, do kontynentu i kraju, w którym mieszkają. Pokazane zostaną najlepsze filmy roku w Afryce, m.in. nagrodzony na festiwalach FESPACO 2021 (najlepszy film pełnometrażowy), TIFF 2021 (Amplify Voices Award) somalijski film " ŻONA GRABARZA " (The Gravedigger's Wife), scenariusz i reżyseria: Khadar Ayderus Ahmed , w którym główny bohater Guled, grabarz z Dżibuti, stara się zebrać pieniądze na opłacenie operacji, gdy jego żona Nasra ciężko zachoruje na chorobę nerek.- Marya E. Gates, RogerEbert.com.Filmem otwarcia festiwalu będzie " PRÓBA SIŁ " (Tug of War - Vuta N'Kuvute), reż. Amil Shivji , Tanzania / Niemcy / Katar / RPA /2021. To historia młodego rebelianta Denge i pięknej Yasmin, oparta na nagradzanej powieści autorstwa Adama Shafi. Akcja filmu rozgrywa się w ostatniej dekadzie panowania kolonialnego Wielkiej Brytanii na Zanzibarze, której znaczną część mieszkańców wyspy stanowiła społeczność hinduska. Denge walczy o wolność swego kraju, zajmując się dystrybuowaniem ulotek i dokumentów propagujących komunizm. W tym czasie Yasmin ucieka od dużo starszego, agresywnego męża, wyznaczonego jej przez rodzinę. Pierwsze spotkanie na zawsze połączy ich we wspólnej walce o wolność ojczyzny i miłości, która na samym końcu będzie od nich wymagać rozłąki.Nagrody i festiwale: New African FF 2022, PAFF 2022, Toronto Black FF 2022, TIFF 2021, FESPACO 2021 (Nagroda Oumarou Ganda), Mashariki AFF 2021 (najlepszy pełnometrażowy film fabularny)Na AfryKamerze premierę polską będzie mieć " MARS JEDEN " (MARS ONE) w reżyserii Gabriela Martinsa . Film został wybrany przez Brazylię, jako oficjalny kandydat do Oscara 2023 w kategorii najlepszy międzynarodowy film fabularny. " MARS ONE " miał swoją premierę na festiwalu Sundance, a następnie został zaprezentowany na ponad 45 festiwalach filmowych, zdobywając liczne nagrody, w tym Nagrodę Publiczności w San Francisco, Najlepszy Film na Outfest, Najlepszy Film na BlackStar Film Festival. Martins jest pierwszym czarnym reżyserem w historii Brazylii, który zostanie wybrany do reprezentowania kraju podczas rozdania nagród Akademii. Film opowiada o brazylijskiej rodzinie, która porusza się po niepewnej przyszłości w obliczu wzrostu znaczenia skrajnie prawicowego przywódcy Jaira Bolsonaro. Martins powiedział w oświadczeniu:Brazylia była czterokrotnie nominowana do Nagród Akademii, ostatnio w 1998 roku za " Dworzec nadziei Na tegorocznym festiwalu widzowie zobaczą też zwycięzcę Karlowych Warów z 2021 " DOPÓKI MOGĘ IŚĆ " (As Far As I Can Walk) - serbski dramat Stefana Arsenijevića . Jest to współczesna opowieść nawiązująca do bohaterki średniowiecznej serbskiej poezji epickiej o parze z Ghany, żyjącej jako uchodźcy w Belgradzie. Ponadczasowa adaptacja stawia pytania o tożsamość, tradycję, rasę i miłość.- Guy Lodge, “The Variety".Nagrody i festiwale: EFF Paris 2022 (specjalne wyróżnienie i nagroda Luna dla najlepszego filmu), FF Sevilla 2022, Karlovy Vary MFF 2021 (Kryształowy Glob dla najlepszego filmu i aktora oraz specjalne wyróżnienie za zdjęcia), Cairo MFF 2021, Haifa MHH 2021.Korzenie muzyki to wątek tematyczny festiwalu, który pozwala spojrzeć na muzykę afrykańską i jej rozwój przez lata 60-te. Pokazane zostaną dokumenty o znaczeniu takich nurtów jak afrobeat, rumba, morna, poprzez przedstawienie największych gwiazd minionych dekad m.in. dokument o Nigerii " ZAUŁEK STARSZYCH " (Nigeria 2021) w reżyserii Siji Awoyinka, dokument biograficzny " CESÁRIA ÉVORA " reż. Ana Sofia Fonseca O sławnej w latach lat 90. pieśniarce pochodzącej z Wysp Zielonego Przylądka oraz dokument produkcji Peru, Kongo pt. "KRÓLOWIE RUMBY" (The Rumba Kings) reż. Alan Brain . Film opowiada, jak w latach 50. XX w. narodziła się kongijska rumba. Był to czas, gdy Demokratyczna Republika Konga znajdowała się pod okrutnymi rządami Królestwa Belgii, a ówczesne pokolenie Kongijczyków wykorzystywało muzykę do walki z kolonialnym uciskiem. Kongijska rumba od samego początku porywała zaraźliwym rytmem i towarzyszyła Kongijczykom w dążeniu do niepodległości. Film Alana Braina to przesiąknięty emocjami obraz, pokazujący, jak muzyka może przełamywać bariery, leczyć rany i dawać nadzieję.W ramach festiwalu odbędzie się też szereg wydarzeń specjalnych, spotkania z gośćmi, debaty na temat przyszłości Afryki, wystawa artystów i artystek afrykańskich, warsztaty muzyczne i taneczne oraz zajęcia dla dzieci, market afrykański, a także koncerty zespołów afrykańskich, prezentujące afrykańską scenę muzyczną "AFreaks by AfryKamera". 1 Października 2022 r. w Klubie DZIK wystąpią: Montparnasse Musique (RPA/Francja/Algieria), szwajcarski producent Daniel Jakob, znany jako Dejot oraz Dubokaj, duet Lua Preta oraz kolektyw didżejski pod nazwą Laboratortio Tropical Crew.Filmy będzie można oglądać od 30 września do 9 października 2022 r. w Kinotece (Warszawa) oraz online od 22 do 31 października na platformie VOD.WARSZAWA.Karnety na warszawską odsłonę festiwalu można kupić w aplikacji Going i w kasie Kinoteki a bilety na poszczególne seanse w kasach i na stronie kina: www.kinoteka.pl Bilety w cenie:Bilet normalny – 20 złBilet ulgowy (uczeń/student/senior) – 17 złBilet "Filmowy Poniedziałek" – 16 złKarnet 5 filmów - 89 złKarnet OPEN + 1 warsztat GRATIS - 159 złGoingapp: https://goingapp.pl/wydarzenie/festiwal-filmow-afrykanskich-afrykamera-2022/wrzesien-2022 Kinoteka: www.kinoteka.pl Bilety na koncert do kupienia: https://goingapp.pl/wydarzenie/afreaks-by-afrykamera/pazdziernik-2022 Cały program festiwalu znajduje się na stronie www.afrykamera.pl oraz www.kinoteka.pl FB: https://www.facebook.com/afrykamera/ IG: https://www.instagram.com/afrykamera/ FB Klub DZiK: https://www.facebook.com/DomZabawyiKulturyDZiK/