17. Lubelski Festiwal Filmowy: znamy szczegóły! Impreza rusza 17 listopada

LFF to największy festiwal filmowy w mieście i jeden z największych w regionie. Powstał jako inicjatywa młodych lubelskich środowisk filmowych, którym zależy na rozwoju kultury filmowej w mieście, dlatego szczególnie doceniane są świeże spojrzenie i autorski styl twórców prezentowanych filmów. Jak powtarzają organizatorzy – kulturotwórcza rola festiwali opiera się na prawdziwym spotkaniu z publicznością, która jest zapraszana do rozmów o filmach, na spotkania z autorami i reprezentantami branży filmowej. Dzięki takiemu pomysłowi LFF otrzymał EFFE Label – europejski znak jakości festiwali filmowych, a od 9 lat jest także objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublina.Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest wspólnota. Wierzymy, że dzięki współpracy możemy rozwijać nasze otoczenie. Kino jest dla nas przestrzenią spotkania i możliwością spojrzenia na świat z wielu perspektyw. Wyznawanie uniwersalnych wartości pomaga w przeciwstawianiu się złu, a dialog prowadzi do budowy wspólnoty umocnionej wzajemnym zrozumieniem.Festiwal ma formę konkursową, uzupełnioną o pokazy tematyczne oraz różnorodne imprezy towarzyszące. Tegoroczny repertuar LFF będzie składał się z 9 konkursów, w których zostanie zaprezentowanych blisko 160 filmów z 40 krajów. Ponadto zobaczymy pozakonkursowe, krótkometrażowe bloki tematyczne oraz projekcje specjalne.W nurcie konkursowym, wybranym przez profesjonalne jury, filmom zostaną przyznane nagrody w postaci statuetek Złotego Mrówkojada, a nagrody finansowe zdobywcom Grand Prix konkursów krótkometrażowych oraz konkursu Fokus: Storytelling (filmy pełno i średniometrażowe). Nagroda Publiczności przyznawana jest najlepszemu zdaniem widzów filmowi festiwalu, który wybierany jest spośród filmów konkursowych oraz tych pokazywanych w blokach tematycznych.Wśród konkursów znajdziemy:• Fokus: Storytelling – międzynarodowy konkurs autorskich filmów średnio- i pełnometrażowych, o czasie trwania dłuższym niż 40 min. Kryterium selekcji jest tu oryginalność opowiadanej w filmie historii,• Fokus: Animacja – krótkometrażowe filmy animowane,• Fokus: Dokument – krótkometrażowe filmy dokumentalne,• Fokus: Dzieci – krótkometrażowe filmy dla dzieci unikające infantylizmu i posługujące się oryginalnymi technikami artystycznymi (dwa pokazy dla dzieci powyżej 4 i 7 roku życia),• Fokus: Emocje – krótkometrażowe dramaty silnie oddziałujące emocjonalnie na odbiorcę,• Fokus: Eksperyment – krótkometrażowe eksperymenty szukające nowego języka filmowego,• Fokus: Pomysł – krótkometrażowe filmy zawierające zaskakujące pomysły, twórczo wykorzystujące konwencję,• Fokus: Temat – krótkometrażowe produkcje poruszające aktualne problemy społeczne mieszkańców różnych stron świata.Ponadto w programie znalazło się 17 pokazów tematycznych:• Praca• Ukraina: Dokument• Rodzice• Młodość kontra świat• Ojcowie i córki• System/opór• This Is Short• Chłopaki/brachole• Animowany świat• Duety• Matki• Kulturowe konteksty• Świat kobiet• Zoom na migracje• Ukraina: Fabuła• Kobieta kontra system• Niełatwe związkiFilmy przydzielone do poszczególnych bloków zostały wyselekcjonowane z 2030 zgłoszeń z całego świata. Widownia może głosować na każdy film, który przeszedł selekcję i jest prezentowany na festiwalu. Głosy te mogą zdecydować o nagrodzie dla produkcji, co dla autorów i autorek filmów zawsze jest bezcennym wyróżnieniem.W ramach pokazów specjalnych pokażemy dwa cykle: Historia w kinie/Historia oraz nowy format o nazwie Versus.Cykljest poświęcony ważnym wydarzeniom historycznym i postaciom, które wpłynęły na rzeczywistość, w tym również na kinematografię. W tym roku bohaterem cyklu będzie Walerian Borowczyk Versus to format poświęcony ekranizacjom znanych dzieł literatury. Z okazji Roku Fredry wybraliśmy dwie filmowe wersje " Zemsty ", które wyświetlimy jeden po drugim, a następnie przeprowadzimy dyskusję, w której porównamy obie produkcje pod różnymi względami.Nieodłącznym elementem programu LFF są także warsztaty i wydarzenia towarzyszące. W tym roku przygotowaliśmy m.in. warsztaty Invisible Animals [7+] z Márią Bačovą, podczas których odwiedzimy różne zakątki świata i poznamy historie kilkunastu zagrożonych gatunków zwierząt. Będziemy wycinać własne formy zwierząt w różnych typach papieru. Sprawdzimy, która latarka pomoże nam znaleźć ich cienie, a która nie, z kolei na końcu nagramy nasz własny krótki filmik.Przed nami także spotkania w ramach Lublin Media Meetings, gdzie porozmawiamy o przyszłości lubelskich inicjatyw filmowych w kontekście wykorzystania potencjału skumulowanego podczas dzierżenia przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku.Wśród wydarzeń towarzyszących znajdziemy cieszący się dużą popularnością Filmowy Pub Quiz oraz wieczór z grupą improwizacji teatralnej Oł Maj Gad, która w swojej interpretacji zaprezentuje „Sceny, które nie weszły…”. Rodziny z dziećmi będą mogły zaszaleć na filmowej dyskotece. Z kolei zwyciężczynie konkursu dla młodzieży Anna Kaczorek, Natalia Matyjaszczyk i Klaudia Milczek zapraszają na Psychegraphico, czyli pokaz filmu " Trzy billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagha połączony z działaniami filmoterapeutycznymi.