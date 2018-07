19. Letnia Akademia Filmowa od 3 sierpnia w Zwierzyńcu

19-ta edycja Letniej Akademii Filmowej to setki projekcji filmowych, retrospektywy twórczości najwybitniejszych reżyserów, spotkania z twórcami, aktorami i krytykami filmowymi.W tegorocznym programie przypomnimy sylwetkę polskiego dokumentalisty Sławomira Grünberga , tworzącego głównie na terenie USA a także przybliżymy reżyserskie dokonania Adama Sikory , wybitnego operatora filmowego.Akademię zainauguruje przedpremierowy pokaz filmua gościem specjalnym tego wydarzenia będzie reżyser filmu Łukasz Grzegorzek . W programie zaplanowane są także spotkania z polskimi aktorami: Adamem Woronowiczem ), Jowitą Budnik ) czy Urszulą Grabowską ).Nową inicjatywą w programie Letniej Akademii Filmowej będzie autorski cykl "Łukasz Maciejewski zaprasza". Ceniony krytyk filmowy zaprosi do rozmowy twórców filmów, które uznał za najlepsze produkcje tego sezonu. Uczta intelektualna i kulturalna gwarantowana.W kalendarzu Akademii znajdzie się wiele pokazów przedpremierowych – wśród nichw reżyserii Jana Sveraka (nagroda Jury Ekumenicznego na Berlinare),– biografia szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren,(Nominacja do Złotego Niedźwiedzia i Złotego grona),(Nagroda Cezara, Nagroda specjalna na MFF w San Sebastian, Srebrny Lew na MFF w Wenecji),Nie zabraknie stałych pozycji Akademii ("W polskim obiektywie", "Rekolekcje filmowe", "Archeologia kina", "Filmy w Sieci", "Klubowy karnet"), replik zaprzyjaźnionych z nami festiwali (Docs Against Gravity, Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", "Etiuda & Anima"). Letnia Akademia filmowa to także nocne pokazy, koncerty, spektakle, wykłady i spotkania dyskusyjne.Gratką dla fanów muzyki będzie przegląd zatytułowany "Bob Dylan - Noblista na ekranie" podczas którego, zaprezentowane zostaną 4 oblicza artysty: muzyka, aktora, reżysera i bohatera filmowego.W ramach cyklu imprez towarzyszących odbędą się także koncerty m.in. takich zespołów jak Chudoba, który zdobył Grand Prix pierwszej polskiej edycji Konkursu Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja" zorganizowanego przez Polskie Radio w ramach współpracy z Europejską Unią Radiową. Usłyszymy też rewolucyjną kobiecą formację folkową Same Suki. Zespół powstał z radości życia, z pasji i pragnienia grania własnej, niczemu i nikomu niepodporządkowanej muzyki. Kapela Timingeriu to rodzinny zespół powstały z potrzeby doświadczania muzyki jako sytuacji w konkretnym miejscu, czasie i kontekście. Grają i śpiewają żywiołową interpretację muzyki cygańskiej, bałkańskiej i żydowskiej, tworząc nieskrępowaną atmosferę zabawy.Szczegółowy program LAF dostępny jest na stronie internetowej i na Facebooku Letniej Akademii Filmowej.